地球一小時｜全球190地區熄燈參與　支持應對氣候變化

3月23日，全球迎來第18屆「地球一小時」熄燈活動。隨各國在當地時間晚上8時30分，將不必要的燈光熄滅一個小時，世界按照各個時區的順序接連短暫地失去光亮。



像往年一樣，聯合國將在紐約時間3月23晚8時30分（香港時間3月24日早上8時30分）熄滅紐約總部大廈的燈光，以配合世界自然基金會（WWF）發起的「地球一小時」熄燈活動。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）為這一活動錄製的視頻講話中，邀請人們一起熄燈，為所有人開創世界更加光明的未來。

古特雷斯說：「我們的氣候正在崩潰。去年是有史以來最熱的一年。『地球一小時』是全球團結一心、改弦更張的展現。它彰顯了我們每一個人，在為我們的未來奮力抗爭的過程中所擁有的力量。」

+ 2

「地球一小時」熄燈活動是為應對氣候變化發起的一個全球倡議活動，號召家庭和企業在每年3月最後一個星期六的晚上8時30分至9時30分關閉不必要的電燈及耗電產品，以此表達對應對氣候變化行動的支持。

自2007年在澳洲啟動以來，它已成為環保和氣候變化領域規模最大的全球自發行動之一。目前全球有190個國家和地區參與。

本文獲《聯合早報》授權轉載

