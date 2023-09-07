港7年進口520萬珍禽異獸　WWF促加強監管：設追溯機制掌握其狀况

根據ADM Capital Foundation（ADMCF）的數字顯示，2015年至2021年，香港進口超過520萬隻珍禽異獸，當中包括爬行類、鳥類及哺乳類等，當中53%屬於「瀕臨滅絕」物種。



當中有不少物種最終在市場有出售，如屬瀕危級別的非洲盾臂龜及爪哇文鳥等，惟到底是否合法入口及售賣，市民或不得而知。世界自然基金會香港分會（WWF）野生生物保育經理陳悅珊認為，市民如要購買相關品種時，應走多一步查問是否有證明文件。另外，她亦希望，政府加強珍禽異獸寵物貿易的監管，包括加強可追溯機制，以掌握進口本港的珍禽異獸寵物狀况。



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香港是全球最大引入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》珍禽異獸的地區，佔全球《公約》規管活體爬行動物進口量三分之一。根據ADM Capital Foundation（ADMCF）的數字顯示，2015年至2021年，香港進口超過520萬隻珍禽異獸，涵蓋超過760種爬行類、鳥類、哺乳類、兩棲類和節肢動物，當中53%屬於「瀕臨滅絕」物種，如綠鬣蜥、蝎子、蜜袋鼯、非洲盾臂⻱及非洲灰鸚鵡。

WWF與ADMCF去年中以線上形式進行香港珍禽異獸寵物貿易調查，共訪問2,957名18歲或以上市民。調查顯示，80%受訪者支持禁止特定珍禽異獸寵物種類的貿易，另分別有85%及87%認為政府應提供珍禽異獸寵物的認可獸醫名單及持牌店舖清單。

世界自然基金會香港分會(WWF)野生生物保育經理陳悅珊今（7日）在電台表示，部分「瀕臨滅絕」物種在市面上亦有售賣，如屬瀕危級別的非洲盾臂龜及爪哇文鳥等，惟現時市民未必有意識向店舖查詢相關寵物是否合法入口及售賣。

她認為市民如要購買相關品種時，應走多一步查問是否有證明文件，另亦要考慮相關物種是否適合圈養及其生活環境如何。另外，她亦希望，政府加強珍禽異獸寵物貿易的監管，包括加強可追溯機制，以掌握進口本港的珍禽異獸寵物狀况，了解會否有不法分子圈養相關動物後進行非法繁殖。

她亦促請，政府加強對相關寵物貿易監管，包括訂立珍禽異獸寵物「認可清單」，列明允許或禁止進口、銷售或持有的物種。