母乳庫運作兩月招募逾百媽媽捐贈300公升人奶　將分發9間公院NICU

香港母乳庫由今年1月成立至今，招募了逾100位合資格捐贈者，並收集超過300公升母乳，並於本月展開第二階段服務，將分發捐贈母乳予醫院管理局轄下9間新生兒深切治療部，其中早產或患危疾的嬰兒獲優先使用。



黃明沁表示，母乳含有抗體和免疫因子，可保護嬰兒免受感染，對嬰兒來說是最好的食物，她呼籲社會支持捐贈。（政府新聞網提供）

香港母乳庫由今年1月初成立，至今已招募到超過100位合資格捐贈者，收集逾300公升母乳。香港母乳庫總監黃明沁指，母乳庫於3月展開第二階段服務，將捐贈母乳分發至醫院管理局轄下9間新生兒深切治療部（NICU），其中早產嬰兒，即出生時母親懷孕不足32周、其體重低於1.5公斤，以及罹患嚴重疾病，例如先天性心臟病或曾接受腸道手術的嬰兒，均會獲優先餵食捐贈母乳。她表示，若收集到更多母乳，就可提供予非早產或有特別需要的足月嬰兒。

黃明沁指，母乳庫3月展開第二階段服務，將捐贈母乳分發至醫院管理局轄下九間新生兒深切治療部。（政府新聞網提供）

母乳庫對母乳捐贈者有嚴格規定，捐贈者必須正在授乳、其寶寶在一歲以下，身體健康，捐贈前需接受藥物史等全面評估，成為捐贈者之後也要每3個月驗血一次。

黃明沁指出，母乳對嬰兒來說是最佳食物，因它含有抗體和免疫因子，可保護嬰兒免受感染。實證醫學也顯示，早產或有特別需要的嬰兒進食母乳後，包括壞死性腸炎在內的併發症明顯減少。

她呼籲社會為母乳庫出一分力：「每一滴母乳，對於最脆弱的小生命踏出第一步，都是最珍貴的禮物。我們希望社會各界和各位媽媽支持這個計劃。」

陳敏婷的兒子去年4月出生，卻因患有嬰兒黃疸住院，她因此延遲餵母乳，導致奶量偏低。（政府新聞網提供）

母乳庫能夠為健康風險較高的嬰兒送上珍貴禮物，有賴於一群愛心媽媽無私奉獻捐出母乳。陳敏婷是其中一位捐贈者，她的兒子於去年4月出生，因患有嬰兒黃疸住院，她因此延遲餵母乳，導致奶量偏低，兒子亦只好喝奶粉補充，卻出現腸胃不適、睡不安穩的問題。護士建議她定時泵奶提升奶量，約3個月後她成功轉為全母乳餵哺。

她憶述追奶過程不容易，但每見到兒子活力充沛，都覺得值得。她現時每天泵奶四次，多出的一次預留作捐贈。