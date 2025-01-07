母乳庫昨起運作　有早產媽媽成功追奶捐贈　冀成同路人後盾

香港母乳庫首階段服務昨日（6日）開始，將招募捐贈者及接收母乳捐贈。母乳捐贈者陳可瑤兩度經歷初生嬰兒夭折，深知早產嬰誕生不易，他們的媽媽更需要支援，甫知道有母乳庫服務便立即決定捐母乳；另一位母乳捐贈者劉彥馥自己也是早產媽媽，本身便容易母乳量不足，但因為想給予早產孩子最好的營養而努力追奶，最終有多出的母乳可捐贈，儲存的母乳「要買兩個雪櫃先擺得晒」，成為同路人的後盾。



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捐贈者陳可瑤兩度經歷初生嬰兒夭折，深知早產嬰誕生不易，身為他們媽媽十分艱辛，她甫知道有母乳庫服務便立即決定捐贈，希望自己的母乳能減少早產媽媽的煩惱：「食就交畀我哋啦，等佢哋可以煩少樣。」

另一位捐贈者劉彥馥的嬰兒36周便早產出生，須立即要在兒科留醫，令她當時情緒激動，整天沒有吃東西。早產媽媽本身便容易母乳量不足，劉彥馥因為想給早產嬰兒最好的營養，努力「追奶」，最終在孩子出生後半個月，母乳不但足夠給自己的嬰兒，更有多剩餘的母乳可捐出，成功幫助同路人。

母乳捐贈者陳可瑤兩度經歷初生嬰兒夭折，深知早產媽媽的艱辛，甫知道有母乳庫服務便立即決定捐奶。（歐嘉樂攝）

另一位母乳捐贈者劉彥馥自己也是早產媽媽，本身便容易奶量不足，但因為想給早產嬰兒最好的營養而努力追奶，最終更有多出的母乳可捐。（歐嘉樂攝）

泵奶過程艱辛 睡眠不足加裝備太多

劉彥馥指，泵奶過程十分辛苦，每3小時便要泵一次，每次耗時1小時；換言之，只有1小時的睡眠時間便又要起床泵奶。乳房太多奶水會導致「塞奶」，太少又要「追奶」，加上身型改變，令她一度想放棄，幸得其他新手媽媽鼓勵、一同努力，才能堅持下去，最終泵出的母乳「要買兩個雪櫃先擺得晒。」

陳可瑤也指，泵奶十分不方便，因為要隨身攜帶很多裝備，「長期都好似去旅行咁」。加上現時天氣凍，她仍要半夜爬起來泵奶，十分辛苦。她育有一個9個月大的女兒，需要的母乳逐漸減少，但她仍堅持每4小時泵一次，作捐贈之用。捐贈反而變成她堅持泵奶的動力：「一諗起而家唔係剩係個女食，仲有其他BB食，就堅持到落去。」

母乳庫總監黃明沁醫生（右二）指，自昨日開始的服務已吸引不少捐贈者查詢，形容數字頗佳。（歐嘉樂攝）

至今接獲過百查詢 冀3月前收集50至100公升母乳

母乳庫總監黃明沁醫生指，自昨日開始的服務已吸引不少捐贈者查詢，至今已收到超過100個有意捐贈者查詢，未來會主動聯絡他們，並展開正式登記，冀在3月前收集到50至100公升母乳，之後會分發給有臨床需要的極早產，或患危疾的初生嬰兒。她指，母乳庫目標每年收集1,000公升母乳，惠及約450至600名初生嬰。

有意捐贈的母親可透過網上表格、電話或聯絡母乳餵哺診所登記。母乳庫會邀約面談，作健康篩查、評估問卷及抽血檢驗傳染病。在合資格者簽署同意書後，母乳庫將提供指引，讓捐贈者跟從指引自行收集、標籤和儲存母乳。

安排承辦商上門收集冷藏母乳 供應9間公院

指定速遞承辦商會上門收集冷藏母乳，並以冷鏈運送到母乳庫，並供應予再供應予全港9間設有新生兒深切治療部的公立醫院。母乳庫設零下20度冷藏櫃儲存母乳，並會使用獨立密封奶瓶，亦會以巴士德消毒處理及進行微生物檢測，全程遵循國際母乳庫的指引。

她補充，母乳只有6個月存放期，每瓶母乳均會貼上有效日期，系統亦會詳細記錄母乳出自哪一位媽媽及被哪一位嬰兒飲用。

符合以下條件的有意捐贈者，可於母乳庫官方網站填表、致電35136688或聯絡所屬分娩公立醫院的母乳餵哺診所。

•捐贈者必須正在餵哺母乳

•自己嬰兒的年齡在一歲以下

•身體健康

•不吸煙、無過量飲酒、無濫用藥物

•每日攝取少於200毫克咖啡因（約三杯普通咖啡）

•無乙型及丙型肝炎、愛滋病、T-淋巴細胞病毒一型或二型、梅毒

•無償愛心捐贈

