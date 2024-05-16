兒童醫院設全港首個母乳庫　料明年首季服務　每年600早產嬰受惠

施政報告2023提出在2025年成立母乳庫及建立母乳捐贈機制，兒童醫院院長李子良今（16日）表示，醫管局正積極籌備，料母乳庫在今年第四季完工，並在明年首季投入服務，計劃每年收集600至850升的母乳，料450至600名極早產嬰兒受惠。被問有多少人會捐贈，廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌指，據外國經驗通常開展有母乳庫後的反應會比預期好，「相信香港媽媽嘅愛心唔會比佢哋（外國）差。」



醫管局正積極籌備，料第四季母乳庫峻工，並在明年第一季投入服務。（呂穎姍攝）

計劃每年收集600至850升母乳供9間公立醫院

孕婦哺乳是嬰兒成長過程中最為重要嘅營養來源之一，兒童醫院正積極籌備母乳庫及建立母乳捐贈機制，料第四季母乳庫完工，明年首季投入服務，計劃每年收集600至850升的母乳，提供予9間設有新生嬰兒深切治療部公立醫院，料450至600名極早產嬰兒受惠。

母乳對早產嬰極重要 可減少壞死性小腸結腸炎等併發症

廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌表示，母乳對早產嬰極為重要，可以減少壞死性小腸結腸炎以及其他併發症，如遲發性敗血症、慢性肺病等，亦可以降低死亡率。他又指出，如母乳妥善保存得好，可以保存六個月。

捐贈者須健康良好及正餵哺母乳

以為確保母乳安全，捐贈者需要通過一個資格篩選過程，包括健康情況良好、沒有特定傳染疾病及正餵哺母乳母親。如符合條件，捐贈者將母乳收集在已消毒的容器中，並由醫管局職員上門收集。捐贈乳會經過巴氏消毒細菌檢測及冷凍保存，消毒前後為母乳種菌測試。

梁永昌補充，母親可以由嬰兒剛出生至其一歲期間捐贈，因為一歲後母乳會因嬰兒可以進食糊狀食物而變質。

醫管局不會給予金錢獎賞予捐贈者：相信香港媽媽愛心唔會比外國差

被問到預計有多少人會捐贈，他指出，聽取過外國經驗，通常開展有母乳庫後的反應比預期好，「相信香港媽媽嘅愛心唔會比佢哋差。」他續指，醫管局不會給予金錢獎賞予捐贈者，但「適當的表揚係需要」，而據外國經驗每名捐贈者每次都約捐2升，「通常捐一次就會捐第兩次。」

九龍中醫院聯網顧問護師（母乳餵哺）黃思琦補充，醫管局在去年11月及今年3月，進行兩次問卷調查，在8間產科公立醫院，共訪問大約1200位孕婦，約25%有聽過母乳庫，當中有超過七成支持母乳捐贈。

至於未來會否再擴展母乳庫及服務對象，她則表示，需要看當時的供求情況，但現時最希望集中幫助早產嬰。