香港母乳庫捐贈｜1.6起運作年收千公升母乳助危疾嬰　三途徑登記

施政報告2023提出在2025年成立母乳庫及建立母乳捐贈機制，醫院管理局今日（31日）宣布，設於香港兒童醫院的香港母乳庫將於明年1月6日投入服務，首階段服務會先招募捐贈者及接收母乳捐贈，預計明年3月開展第二階段服務，向有臨床需要的極早產及患有危疾的初生嬰兒派發母乳。

醫管局指，為確保安全及品質，收集到的母乳會通過嚴謹程序，包括巴士德消毒、微生物檢測、營養分析及嚴格溫度控制，而經處理的捐贈母乳將供應至全港9間設有新生兒深切治療部的公立醫院，處方予極早產及患有危疾的初生嬰兒。香港母乳庫期望每年收集約1000公升母乳，讓450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒受惠。



香港母乳庫嚴格遵循國際標準，從收集、多重處理程序，直至最終醫生處方予嬰兒食用，每個環節都對捐贈母乳進行密切追蹤，以確保品質和安全。（醫院管理局圖片）

香港母乳庫捐贈｜條件

．母乳捐贈者必須正在授乳

．母乳捐贈者嬰兒年齡須在1歲以下

香港母乳庫捐贈｜登記途徑

．在香港母乳庫官方網頁提交表格（https://www31.ha.org.hk/hkch/SupportUs/HKBMB/HowToBecome）

．致電香港母乳庫（3513 6688）

．聯絡醫管局轄下醫院的母乳餵哺診所（只適用於在該醫院分娩人士）

香港母乳庫捐贈｜捐贈程序可足不出戶

．香港母乳庫或母乳餵哺診所的職員收妥登記後，會聯絡有意捐贈者出席面談、填寫評估問卷，以及接受驗血篩查。

．符合資格捐贈者在簽署母乳捐贈同意書後，醫護人員將提供捐贈詳情及提供合適的支援。

．香港母乳庫會安排合資格的物流承辦商上門收集母乳，並按照嚴謹程序將母乳運送到香港母乳庫進一步處理。

醫管局指，捐贈者可以足不出戶完成整個大愛的捐贈程序，簡單方便。

香港母乳庫嚴格遵循國際標準，從收集、多重處理程序，直至最終醫生處方予嬰兒食用，每個環節都對捐贈母乳進行密切追蹤，以確保品質和安全。（醫院管理局圖片）

先招募捐贈者及接收母乳捐贈 料明年3月起向有危疾初生嬰兒派母乳

醫管局今日宣布，設於香港兒童醫院的香港母乳庫將於明年1月6日投入服務，首階段服務會先招募捐贈者及接收母乳捐贈，預計明年3月開展第二階段服務，向有臨床需要的極早產及患有危疾的初生嬰兒派發母乳。

香港母乳庫總監黃明沁說，母乳是嬰兒最理想的食物，能提供最完善的營養和健康發展所需，但部份極早產及患有危疾的初生嬰兒母親，因不同原因未能提供母乳作餵哺。黃明沁呼籲正在授乳的合資格母親，慷概捐出母乳給這些有需要的初生嬰兒，讓他們也可以得到母乳的呵護，獲得全面充足的營養以及建立健康保護屏障。

香港母乳庫會檢驗捐贈母乳樣本，以監測其營養成分。（醫院管理局圖片）

母乳會通過巴士德消毒、微生物檢測等 料每年450至600初生嬰受惠

醫管局指，為確保安全及品質，收集到的母乳會通過嚴謹程序，包括巴士德消毒、微生物檢測、營養分析及嚴格溫度控制，而經處理的捐贈母乳將供應至全港9間設有新生兒深切治療部的公立醫院，處方予極早產及患有危疾的初生嬰兒。香港母乳庫期望每年收集約1000公升母乳，讓450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒受惠。