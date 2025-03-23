啟德美食海灣嘉年華首周日旺丁不旺財　漢堡檔3款包減至百元以下

今日（23日）是「啟德美食海灣嘉年華」開幕後的第一個周日。雖然體育園今日只有藝術周一個活動，沒有其他盛事，但嘉年華仍有不少人流。



惟有參與攤檔指今日「旺丁不旺財」，人流雖多，但生意並沒有特別好。其中一檔售高階漢堡包的攤擋，已由昨晚（22日）調低要售價，其中原售近100元一個的手撕豬肉漢堡，現時減至約80元一個。檔員劉先生解釋，不同場合、不同地區也會影響產品的市價。顧客則普遍對環境及消費體驗持正面評價。



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烤肉和漢堡檔檔員：很多人只是到場散步 昨晚提前減價

賣烤肉和漢堡包為主的「Smoke & Barrel BBQ」的檔員劉先生指，人流的確比預期中多，但很多人只是到場散步；加上不少人路過時沒有預計吃比較飽肚的食物，所以生意額和預期差不多。

該攤檔昨晚已調低了產品售價，原本一個漢堡包作價約100元的手撕豬肉漢堡，現時減至78元；煙牛胸內漢堡也由約108元減至88元，而「BEAST BURGER」(怪獸漢堡）更由138元減至98元。劉先生解釋，不同場合、不同地區也會影響產品的市價，所以他們從昨晚開始調低了產品價錢。

賣烤肉和漢堡包為主的「Smoke & Barrel BBQ」昨晚調低產品售價，貼上寫上新價告示貼，產品低於100元。（洪戩昊攝）

售賣北歐食物檔主：目標客源是年輕人，但今日到場年輕人不多

售賣北歐酒類及芝士等小食的「Tryfinnish」的檔主張先生則指，生意已比想像中好,「始終個場新，同埋宣傳未去到咁多。算係有啲驚喜㗎喇。」他表示，地道小食暫時比西化產品更受歡迎，而其產品的目標客源是年輕人，但今日到場的年輕人不多，相信日後啟德體育園舉辦七欖等大型活動時，情況將大大改善。

售賣北歐酒類及芝士等小食的「Tryfinnish」。（洪戩昊攝）

格仔餅作價40元一份 到場市民：都可接受嘅

到場市民劉先生在社交媒體看到宣傳而到場，覺得在海邊的場地環境不俗。他指，食物攤檔香味四溢，令他很想買東西吃，所以買了一份格仔餅。現場有格仔餅作價40元一份，「呢啲位係比一般貴少少㗎喇，但都可接受嘅。」

市民劉先生在社交媒體看到宣傳而到場，覺得在海邊的場地環境不俗。（洪戩昊攝）

居啟德內地人：有點像內地的小食街

住在啟德的內地人蘇小姐則排隊買雞蛋仔。她稱讚現場環境「有點像內地的小食街」，由於食物適合小朋友，加上地點方便，所以她說日後很有機會會帶同小朋友再來。