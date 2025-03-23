賽馬｜打吡大賽7.2萬人入場　9000旅客現場觀看　投注額17億元

「寶馬香港打吡大賽2025」今天（23日）在沙田馬場舉行。今屆打吡大賽吸引近7.2萬人入場，當中沙田入場人數為超過6.1萬人，而內地及海外旅客的入場人數逾9,000人，兩者均創下歷來香港打吡大賽新高。投注額方面，今天10場賽事共錄得逾17億港元投注額，也是打吡大賽的新紀錄。



寶馬香港打吡大賽吸引接近7.2萬人入場觀賞。（馬會提供圖片)

馬會表示，今天入場的9,000多名旅客中，部份參加了馬會由今季起舉行的旅客體驗包和旅遊大使導賞團，親身參觀馬場內的互動體驗區、馬匹亮相圈，以及到終點附近觀賞賽事，從而更深入了解及體驗香港的賽馬文化及賽馬運動。

來自上海的聶小姐及劉小姐接受馬會訪問時，她們原本不認識賽馬，現在對香港的賽馬文化和養馬制度有更深入的了解。她們稝導賞團介紹歷屆馬王，並與牠們的壁畫打卡。她們在訪港的兩天行程中，透過社交媒體得知香港打吡大賽，特意前來沙田馬場觀賽。

順德旅客郭先生曾多次來港，但此行是專程看香港打吡大賽。他是首次在沙田馬場觀賽，對氣氛印象深刻。

香港打吡大賽有超過150年歷史，備受馬主、練馬師及騎師高度重視。賽事安排於今天第7場上演，結果由呂健威訓練、韋紀力策騎的「百賀飛駒」憑藉其卓越的臨場表演，脫穎而出勇奪冠軍。賽後，「百賀飛駒」團隊獲馬會主席利子厚頒發獎盃，他們隨後乘坐開篷跑車在草地跑道上巡遊，接受馬迷祝賀。