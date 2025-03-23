賽馬｜打吡大賽7.2萬人入場　9000旅客現場觀看　投注額17億元

撰文：洪戩昊
出版：更新：

「寶馬香港打吡大賽2025」今天（23日）在沙田馬場舉行。今屆打吡大賽吸引近7.2萬人入場，當中沙田入場人數為超過6.1萬人，而內地及海外旅客的入場人數逾9,000人，兩者均創下歷來香港打吡大賽新高。投注額方面，今天10場賽事共錄得逾17億港元投注額，也是打吡大賽的新紀錄。

寶馬香港打吡大賽吸引接近7.2萬人入場觀賞。（馬會提供圖片)

馬會表示，今天入場的9,000多名旅客中，部份參加了馬會由今季起舉行的旅客體驗包和旅遊大使導賞團，親身參觀馬場內的互動體驗區、馬匹亮相圈，以及到終點附近觀賞賽事，從而更深入了解及體驗香港的賽馬文化及賽馬運動。

來自上海的聶小姐及劉小姐接受馬會訪問時，她們原本不認識賽馬，現在對香港的賽馬文化和養馬制度有更深入的了解。她們稝導賞團介紹歷屆馬王，並與牠們的壁畫打卡。她們在訪港的兩天行程中，透過社交媒體得知香港打吡大賽，特意前來沙田馬場觀賽。

順德旅客郭先生曾多次來港，但此行是專程看香港打吡大賽。他是首次在沙田馬場觀賽，對氣氛印象深刻。

香港打吡大賽有超過150年歷史，備受馬主、練馬師及騎師高度重視。賽事安排於今天第7場上演，結果由呂健威訓練、韋紀力策騎的「百賀飛駒」憑藉其卓越的臨場表演，脫穎而出勇奪冠軍。賽後，「百賀飛駒」團隊獲馬會主席利子厚頒發獎盃，他們隨後乘坐開篷跑車在草地跑道上巡遊，接受馬迷祝賀。

古巨基為打吡大賽任表演嘉賓　甄子丹期待見證新一代盟主誕生賽馬會與香港中旅聯手推動賽馬旅遊　共同研究海島旅遊路線別再數綿羊！賽馬會樂眠無憂計劃提供專屬睡眠教練解鎖睡眠密碼
賽馬
香港賽馬會