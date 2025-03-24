七欖︱欖總指受賽程及時間限制　周五樂隊RubberBand表演將取消

【七欖/啟德體育園/Rubberband/國泰】香港國際七人欖球賽將於周五（28日）起，一連三日首度移師在可容納5萬人的啟德體育園主場館舉行，並首次設有佔地7,800方呎的七欖球迷村，原本每日開放至晚上11時。不過，中國香港欖球總會（欖總）宣布，為盡量減少對鄰近地區的影響，球迷村會提早關閉，周五、六至晚上10時半及周日至晚上7時。另外，受賽程及節目時間安排限制，周五晚上樂隊RubberBand的現場音樂表演將會取消。



欖總昨日在其網站指，受賽程及節目時間安排限制，星期五將不會在主場館内舉行音樂表演，原定當晚表演的樂隊RubberBand亦將不會到場。（香港國際七人欖球賽官網截圖）

樂隊RubberBand原定周五晚在啟德主場館表演的部份被取消，屆時將不會到場。(RubberBand FB圖片)

欖總昨日（23日）在香港國際七人欖球賽官網公布，受賽程及節目時間安排限制，星期五將不會在主場館内舉行音樂表演，原訂於當晚表演的樂隊RubberBand亦將不會到場。周五的現場音樂表演將於全新的「七欖球迷村」上演，包括18支樂隊、6名DJ 和6支舞蹈團隊。此外，為減少對鄰近地區影響，場外首設的「七欖球迷村」關閉時間，將由每晚11時提早至星期五、六晚上的10時半，及周日晚上7時。

不過，根據官網資料，星期六、日的表演則未受影響，嘉賓包括英國DJ Pete Tong、意大利歌手Gala及英國樂隊Kaiser Chief。

大會又指，過去一周再售出8,000張門票，3日套票累計已售出近43,000張，預計一連三日的賽事將有13.8萬位觀眾入場參與，門票銷量創歷來新高。因應賽事需要的座位調整和包廂配置，今屆在啟德主場館舉行的賽事每日可容納約47,000人，即在周五開賽前，賽事已售出超過九成門票。