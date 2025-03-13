七人欖球賽2025｜移師啟德銷情理想 總入場入數將破賽事紀錄
撰文：威廉神
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香港國際七人欖球賽Rugby 7將於2025年3月28至30日在啟德體育園主場館舉行，由於今年賽事首度從香港大球場移師至能容納更多觀眾的啟德體育園舉行，加上銷情理想，有望創下賽事近半世紀以來售出最多門票的紀錄。
截至目前，今屆賽事售出的門票數量已超過以往數字，已售出近38500張三日套票，售出總門票達115500張，加上會在首日賽事接待5000名學生入場觀賞賽事，因此總入場人數已達120000人，超越香港大球場就賽事而設的可容納觀眾人數。
今屆在啟德主場館舉行的賽事每日可容納約47000人，距離比賽尚有兩周時間，預計門票銷量將繼續增加，有望創下單日門票銷量歷史新高。
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