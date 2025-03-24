戒煙｜請假12日在家「閉關」終成功擺脫煙癮　妻買零食助緩解口癮

14歲時開始吸煙的張惠祥，過去屢戒煙屢失敗。隨着步入中年，眼見體能有所下降，而身邊煙民晚年生活受疾病煎熬，不想日後也因長期病患而成為家人的負擔，決定戒煙，在兒子鼓勵下參加吸煙與健康委員會「戒煙大贏家」比賽，獲得亞軍。



過去戒煙時，始終不敵煙癮而復吸。今次他選擇請假12日，在家「閉關」戒煙，避開工作環境的吸煙引誘，並同時用戒煙貼和中醫針灸舒緩不適。太太以行動支持，也請假陪他堅持到底，為他購買零食緩解口癮，助他克服生理上短暫不適，投入無煙健康生活。功戒煙後，他如願提升運動表現，心肺功能明顯更佳，打羽毛球時不再需要頻繁休息



吸煙與健康委員會今日（24日）舉辦第15屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮。（梁鵬威攝)

吸煙與健康委員會今日（24日）舉辦第15屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮，嘉許「戒煙大贏家」 比賽的優勝者和成功戒煙的參賽者，該計劃推出以來已吸引共超過18,000人參加，踏出第一步戒煙，啟發更多吸煙人士戒煙。

踏入第15屆，計劃在去年6月至10月期間，於全港舉辦接近90場招募活動，並聯同合作夥伴舉行超過70項無煙宣傳活動，成功推動超過1,300名吸煙人士戒煙，與近10萬名市民分享無煙訊息。

吸煙與健康委員會今日（24日）舉辦第15屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮。（梁鵬威攝)

亞軍得主14歲時開始吸煙 體能有所下降觸發再次戒煙

亞軍得主張惠祥在14歲時開始吸煙，雖曾多次嘗試戒煙，但始終不敵煙癮而復吸。他熱愛羽毛球運動，但近年體能有所下降，加上身邊球友全都不吸煙，觸動他再次嘗試戒煙，希望藉戒煙提升運動表現。同時他亦留意到身邊煙民晚年生活受疾病煎熬，不想到他老了後，也因長期病患而成為家人的負擔，在兒子鼓勵下參加「戒煙大贏家」。

（老了後）到時麻煩嘅唔會係我，係屋企人。 第15屆「戒煙大贏家」張惠祥

張惠祥（中）在14歲時開始吸煙，今次成功擺脫引誘，成為第15屆「戒煙大贏家」亞軍得主。（梁鵬威攝)

請假在家戒煙以避開工作環境吸煙引誘 初期退癮症強烈

戒煙初期，張惠祥退癮症狀較為強烈，包括胃口不佳、流汗、焦慮、易怒及失眠等，讓他倍感煎熬。過去多次戒煙失敗，今次更加堅定，特意請了12天的假期在家中靠意志抵抗煙癮，避開工作環境的吸煙引誘，並同時用戒煙貼和中醫針灸舒緩不適；太太以行動支持，也請假陪他堅持到底，為他購買零食緩解口癮。

在家人的支持下，張惠祥克服生理上短暫不適，重投無煙健康生活。成功戒煙後，他如願提升運動表現，心肺功能明顯更佳，打羽毛球時不再需要頻繁休息，以往耗盡體力才能勉強跑步5公里，現在已能輕鬆完成。另一方面，家人亦感到十分欣喜，為他籌備家庭日本旅行，一同慶祝戒煙成功及嘉許他的努力。

張惠祥鼓勵年輕同事盡早戒煙，不應該以任何的理由作為吸煙的籍口，繼續傷害健康。他亦勸勉所有吸煙人士，戒煙是不分年齡，有決心便要坐言起行。

張莉（中）13歲熻起成為吸煙的女人，檢查發現肺結節成為她再次戒煙的契機。（梁鵬威攝)

13歲成吸煙的女人 檢查發現肺結節 得知屬良性感獲重生決戒煙

季軍得主張莉13歲便開始吸煙，生活及工作壓力日益增加，她誤以為吸煙有助於整理思路，後來煙癮愈來愈大。母親擔心她會步其父親後塵，因吸煙而患上嚴重疾病，一直都希望她能及早戒煙，更以「阿婆」諷刺她經常因吸煙而頻繁咳嗽，但激將法未能成功。

張莉曾經因為煙價大幅增加而短暫戒煙，最終因不夠決心和欠缺戒煙支援而復吸，並一度以為煙價再貴都不能令她戒煙。契機去年出現，因為醫生發現她有肺結節，勸她及早戒煙。

在等待進一步化驗結果期間，張莉十分不安，擔心若肺結節是惡性的話，即時戒煙亦可能爲時已晚，幸好肺結節是良性的。她覺得這是上天給了她重生的機會，決心在手術前戒煙。

既然我咁好彩係良性，啲仔女又仲好細，上天又畀多次機會我，我決定喺手術前戒咗佢。 第15屆「戒煙大贏家」季軍張莉

戒煙初期，張莉使用針灸，輔以戒煙貼，舒緩疲倦和精神不振等退癮症狀，最終成功克服煙癮。現在她不需依賴尼古丁便能保持精力充沛，即使面對工作壓力，亦能夠心平氣和地應對，思維更較從前清晰冷靜。家人十分開心，母親欣惠她終於願意為健康作出改變，與子女的關係亦更見融洽。

從事電影及廣告製作劉澤誠（中）因一位長輩吸煙而患上肺癌離世，對方臨終叮囑戒煙令他下定決心。（梁鵬威攝)

冠軍得主因患肺癌長輩臨終叮囑決定戒煙

冠軍得主劉澤誠從事電影及廣告製作，他由20歲時開始吸煙，曾經吸食不同種類的吸煙產品。他指吸電子煙期間感到身體狀態變得更差，而利用配件及煙絲自行配搭不同口味的手捲煙令到吸煙更具吸引力，難以戒絕。

劉澤誠表示，在行業的吸煙文化影響下開始吸煙，「我哋呢行有『煙break』，導演會交代下拍嘢嘅嘢，同埋最重要係聽下啲是非。」一位與他關係密切的長輩去年因吸煙而患上肺癌，更因需留院治療而未能出席其婚禮，該長輩感到十分遺憾，臨終前叮囑他盡早戒煙。

劉澤誠一直記着長輩的叮嚀，加上女兒出生，終下定決心戒煙。戒煙初期，他以飲水和嚼口香糖來減輕喉嚨痛、噁心和頭痛等退癮症狀，更經常行山、藉呼吸新鮮空氣幫助戒煙。面對工作環境的吸煙引誘，他果斷向同事宣佈戒煙的決定，尋求支持及排除引誘。每當心癮起時，他便會回想長輩的叮嚀，終成功擺脫煙癮。

成功戒煙後，他認為以往業界人士浪漫化吸煙行為，更以尋找靈感作為藉口而吸煙，令過去行內吸煙文化盛行。他觀察到同事近年有減少吸煙，而大部分年輕人均沒有吸煙的習慣，因此希望帶頭糾正行內的吸煙文化，避免新生代因同儕壓力而吸煙。

第12屆「戒煙大贏家」冠軍蔡國威（左一）擔任今屆頒獎禮司儀，訪問亞軍張惠祥（左二）、冠軍劉澤誠（中）及季軍張莉（右二）戒煙過程。（大會提供圖片）

委員會主席：戒煙後迎來人生更好的轉變

委員會主席湯修齊表示，今年成功戒煙率高達33%，成果令人鼓舞。他指每位「戒煙大贏家」的戒煙契機都不一樣，過程和經歷亦不盡相同，但他們成功戒煙後不論在健康、精神、家庭關係及工作等各方面均有改善，迎來人生更好的轉變。他期望與社會各界繼續攜手推動戒煙，並齊心支持加強控煙措施，為戒煙提供誘因並預防吸食第一口煙，當中包括禁止加味煙、禁止管有另類煙和加強戒煙服務等。