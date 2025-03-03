戒煙嘴癢　天天狂吃這零食　內地大叔竟長出「女性胸部」原因曝光

戒煙初期，不少人會覺得渾身不對勁、嘴巴空虛。



大陸河南一名中年男子忍不住嗑起瓜子花生，天天能吃上1公斤，一陣子下來，竟發現胸部變大如少女，急忙求診。

河南一名中年男子戒煙後天天吃上1公斤瓜子花生，後來竟發現胸部變大如女生。（微博影片截圖）

河南一名中年男子戒煙後天天吃上1公斤瓜子花生，後來竟發現胸部變大如女生。（微博影片截圖）

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據《大象新聞》報道，河南鄭州一名52歲王姓男子去年一月開始戒煙，因為嘴癢，每日狂吃至少1公斤的花生瓜子，得花十幾塊錢人民幣。起初是左側乳房長大，他以為是糖尿病手術的併發症，不以為意，沒想到，七、八個月之後，連右側乳房也開始異常增大，摸起來還有點腫脹疼痛。

眼見胸部異常「發育」，王先生這才慌了起來，隨即前往鄭州市中醫院掛號看診，接診醫師的為其安排超音波檢查，發現其右側乳房尺寸達到4.7x1.2厘米，讓王先生當場傻眼直呼：

沒想到會這麼大。

乳腺科副主任醫師林偉玲受訪表示，花生瓜子是高膽固醇食物，油脂含量很高，過量攝入會導致體內脂肪增加，同時裡面的芳香化酶可能在代謝過程中轉化為雌激素，而雌激素水準升高可能刺激男性乳腺組織增生。

據悉，花生和瓜子均為高脂肪、高膽固醇食物，每100克花生約含49克脂肪，瓜子脂肪含量也接近50%，醫生指出，儘管高脂飲食可能引發激素變化，但臨床上單純因飲食導致男性乳房發育的案例較為罕見，建議需排查其他誘因，如肝臟疾病、腫瘤或藥物副作用等。

醫生提醒，每日1公斤堅果遠超推薦攝入量（通常建議每日30克左右），不僅可能引發肥胖、高血脂，還會增加口腔潰瘍、上火等風險，可選擇無糖口香糖、低熱量蔬果（如黃瓜、胡蘿蔔）緩解「嘴癢」，或通過運動轉移注意力。

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