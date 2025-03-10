廿年煙民田北辰因愛女一句「老豆你好臭」　決心戒煙｜政壇諸事町

煙齡近20年的實政圓桌立法會議員田北辰，近日接受Do姐（鄭裕玲）訪問分享戒煙經過。他透露早於外國讀大學時已吸煙，全因受電影影響，覺得抽煙「好COOL，好型」。及後投身職場，為了「埋堆」要與同事吸煙，成為了他近廿年的習慣。一念之間決心戒煙，是有一天被寶貝女駡「老豆你真係好臭」，更直言不想靠近他，半年後終戒煙。



田北辰曾經拍戒煙廣告。（田北辰提供）

田北辰受電影影響 感覺吸煙好型

田北辰在訪問中透露，早於1971至1972年大學畢業前已開始吸煙，坦言受《教父1》電影主角Michael影響，當時最流行翹著腳在漆黑環境中抽煙，「覺得好似好COOL咁啦。為咗型啦」，現時回想完全是為形象而吸煙，因喉嚨本身很敏感，屬易發炎的體質。畢業後，他到美國百貨公司工作，為了「埋堆」跟同事吸煙，更成為了習慣，「周圍人影響你好犀利」，同事壓力之下繼續吸煙，坦言自己亦不抗拒。

田北辰去年升級做「外公8.0」，四女兒誕下囡囡。（田北辰Facebook）

因愛女一句「老豆你好臭」決心戒煙

直至1982年第一個女兒出生後，田北辰才決心戒煙。他憶述有一天被7至8歲的女兒直指「老豆，你真係好臭」，當時十分愛與女兒擁抱的他感到不是味兒，且當時是女兒最可愛的時期，雖然寶貝女沒有著他戒煙，卻坦白向田北辰說了一句「Stay away from me（你遠離我吧）」，田回想起也感到「真係好無癮」。

田北辰與孫女合照（田北辰Facebook圖片）

掙扎三個月成功戒煙 田北辰：我個女好鍚我啦

半年間，田北辰開始思考二手煙對其他人的影響，並開始戒煙，「由半包減到食幾支」，不過最困難是「由兩支煙變完全唔食」，憶起當時曾經工作做到「腦閉塞」，也要提醒自己把持著不要吸煙。掙扎了三個月，最終循序漸進成功戒煙，「當然我個女好鍚我啦」，坦言現時出街或吃飯對附近吸煙的人士都很敏感，覺得聞到煙味很辛苦。