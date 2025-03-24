桌球未來2年續獲香港體育學院精英A資助　吳安儀：鬆咗一口氣

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩今日（24日）宣布，網球及桌球在改制後得以符合標準，未來兩年將繼續獲得香港體育學院精英A資助。桌球員吳安儀得悉後表示「鬆咗一口氣」，她剛取得兩年職業巡迴賽資格，認為有關安排可令教練及運動員更加專心計劃比賽。



吳安儀得悉桌球未來兩年續獲體院精英A資助後坦言「鬆咗一口氣」。（資料圖片／李澤彤攝）

桌球自2010年後被踢出亞運行列

根據「精英資助評核計劃」評審機制，要成爲A級體育項目的先決條件是，須於過往4屆及未來2屆賽事中，最少3次成為奧運或亞運競賽項目；如非奧運或亞運項目，則最多只能成為B級項目。

由於桌球自2010年後便被踢出亞運行列，故未能符合上述條件，導致今年4月起將被踢出精英A。羅淑佩表示，體育委員會在巴黎奧運後檢討及調整制度，決定增加彈性，改為自1997年後，最少3次成為奧運及亞運項目、或者即將成為亞運或奧運項目，便達到先決條件。

桌球於1998年、2002年、2006年及2010年皆是亞運項目，故肯定通過先決條件；加上運動員成績亦通過評分標準，故未來兩年得以留在A級項目。

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吳安儀：希望令更多人放心讓小朋友選擇桌球作為興趣或職業

吳安儀得悉後坦言「鬆咗一口氣」，她表示，剛取得兩年職業巡迴賽資格，認為有關安排可令教練及運動員更加專心計劃比賽。她亦指，希望消息可為一眾準備接觸運動的人士及準備讓小朋友嘗試參與運動的家長，可以放低疑慮，可更放心讓小朋友選擇桌球作為他們將來的興趣或職業，令桌球更加普及化。

羅淑佩亦同時宣佈，所有精英運動員，包括殘疾運動員的直接資助額由4月1日起將上調8.3%，全職成年隊現時最低資助將由每月7,130元提高至1萬元。另外，有8個運動項目在新制度下升格A級項目，例如高爾夫球；獨木舟及殘疾游泳亦將升格為B級項目。