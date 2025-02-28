桌球︱吳安儀談失職業資格的兩年　曾自我懷疑：想靠自己爭取回來

有「四眼cue后」之稱的香港女子桌球手吳安儀，未來兩季重獲職業賽資格，過去失落資格的這兩年，她一度備受煎熬、質疑自己，卻透過愈來愈認識桌球，發現原來自己做得到。



世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）日前公布香港球手吳安儀提早鎖定年終世界排名前兩位，意味會在2025/26年度球季重返職業賽，未來兩季可出戰WST賽事。

這位「四眼cue后」曾於2021至2023年首次取得職業賽資格，她憶述當時如一張「白紙」的自己十分緊張，因此無法專心比賽，但認為那兩年是進步最快的時間，「長時間留在英國，跟不同職業球手練習，又能在正式場館比賽。那時感受到職業賽埋枱機會有限，一埋枱揀波、選擇如何處理這局時要很精細，變相逼自己進步。」

吳安儀於2021年首戰職業賽。（吳安儀Instagram）

踏入那兩年職業賽資格尾聲時，吳安儀非常渴望繼續參與職業賽，壓力卻使她在關鍵比賽失準，結果她只能期望其他球手失分，好讓自己獲得資格，但最終事與願違。她坦言失望跟結果無關，難受在於自己的路竟由他人主宰，令她一度備受煎熬，「不開心了一段日子，曾懷疑自己會否重回職業賽，氣餒自己為何會無信心、為何想打好反而打得差......」

吳安儀重提得失落職業賽資格的那兩年，不禁落淚。（袁志浩攝）

然而這段時間倒讓她更認識桌球，「原來桌球不止要處理個波，還要管理風險、留意分數，這個運動是這樣的！所以無一刻想放棄，不斷搵方法，也覺得要自己把東西爭取回來，集中做好能控制的事。」例如即使賽前只能在比賽球枱練習數分鐘，她不再擔驚受怕，「原來自己調節、接受得到，無辦法下反而贏波。」

接下來兩個職業賽球季，她希望自己能盡量發揮出水平，「想打多一些『one visit（埋枱一次便贏得該局）』，始終職業賽要贏波就要這樣做，近期自己多了『century（一棒過百）』，希望將『起break』能力帶入職業賽。」

吳安儀重獲職業賽資格，形容心情如坐過山車。（袁志浩攝）

「世界格蘭披治桌球大獎賽」下月4至9日將在啟德體藝館舉行，早前透過優才計劃成為香港居民的特林普（Judd Trump，又譯卓林普）與奧蘇利雲都會參賽，而傅家俊與吳安儀，則分別會與「白旋風」韋德（Jimmy White）及泰國「世界一姐」勒查活（Mink Nutcharut）打表演賽，兩場表演賽將各免費派發2000張門票。

吳安儀將參與世界格蘭披治桌球大獎賽的表演賽。（袁志浩攝）

吳安儀今日首次踏足啟德體藝館，她讚場地大、新淨且靚，又表示已期待香港舉辦大獎賽多年，比賽雲集世界前32名的職業球手，且未來五年都會在港舉辦，相信會吸引更多桌球迷。

她希望透過表演賽，讓更多人認識職業女桌球手，推動女子桌球，「在香港打比賽更緊張，但周圍有家人、朋友打氣，又會更精神。希望之後更多桌球比賽在香港舉行，期待香港有一日會舉辦女子排名賽。」