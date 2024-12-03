跆拳道品勢世錦賽｜港隊U30男團初登頒獎台　有望升級至精英A項目

「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」第四日，港隊連摘三銅，當中30歲以下男子團體在四強0.08分之差飲恨，無緣決賽，依然為港隊增添一面銅牌。

港隊男團三名成員呂靖楠、陳頌賢、劉浩賢為了今屆賽事籌備近3年，以一面銅牌回報教練、隊友及支持者，亦有望助跆拳道變成體院「精英A」項目。



劉浩賢、陳頌賢、呂靖楠（由左至右）代表港隊出戰U30男子團體。（蘇煒然攝）

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呂靖楠早前在30歲以下男子公認品勢個人賽八強止步，與獎牌擦肩，今日（3日）夥拍劉浩賢與陳頌賢出戰U30男子團體賽。每場男團賽事賽制與個人賽相若，分別舉行兩回合，賽前將會抽出指定的套路，兩隊輪流上場，平均得分較高的一隊取勝。

港隊U30男團先後擊敗沙特阿拉伯、新加坡、德國，殺入四強。（蘇煒然攝）

港隊首圈抽中對沙特阿拉伯，港隊取得8.71分、以近0.4分的優勢取勝過關，打入下午的16強賽。每當有港隊成員登場，歡呼聲響徹整個紅館，港隊先0.14分的差距力克新加坡，八強遇上德國隊，港隊繼續有穩定表現，兩回館皆取得8.9分或以上，以8.92分再下一城，打入四強穩摘一面銅牌。

港隊四強戰硬撼美國隊，對方三名成員都是韓裔選手，實力不容忽視，港隊三子今仗發揮依然，動作到位兼齊整，不落下風，第一回合後僅落後0.06分，惜第二回合未能平反敗局，即使兩回合平均獲得9.04分，依然以0.08分之差僅負美國隊，無緣決賽並摘下銅牌。

港隊四強戰對美國，不落下風，惜以0.08分之差飲恨。（蘇煒然攝）

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呂靖楠、劉浩賢、陳頌賢首度在品勢世錦賽男子團體登上頒獎台，為港隊締造歷史，但在四強飲恨，港隊三子賽後依然有點耿耿於懷，呂靖楠說：「我們原本賽前目標設定在八強，能夠登上頒獎台已是驚喜，與美國隊鬥得如此接近，我們穩袋獎牌後打得更放，我認為我們（比美國）更整齊，可惜都未能再進一步，銅牌已是很鼓舞的成績。」陳頌賢指美國隊其中一名選手日前贏得自由品勢個人冠軍，或許稍為影響裁判的觀感，但也滿意銅牌的戰績。

由左至右：韓籍教練楊周敏、劉浩賢、呂靖楠、陳頌賢。（趙子晉攝）

從今早的首圈賽事，直至最後一場的四強戰，港隊三子旁邊也有韓籍教練楊周敏陪伴，他在賽前、賽後也不斷鼓勵及提場，就算賽後訪問也在旁，陪同港隊三子完成今屆世界錦標賽。

楊周敏曾經是世界冠軍，他在2022年初來港執教，恰巧當時劉浩賢與呂靖楠一同受傷，呂曾經經歷迷惘，不知道能否回復受傷前的水平，幸好在港隊與韓國教練的指導下，三子再合作戰團體。韓國作為跆拳道的發源地，港隊水平當然提升不少，陳頌賢指楊周敏教練除了在技術上指導他們，在心理調整上同樣下了不少苦功，所以這面世錦賽銅牌，楊教練功不可沒。

楊周敏教練除了指導U30男團，同時指導小將。（蘇煒然攝）

技術提升外，韓式訓練同樣不簡單，港隊三子坦言「好艱辛」，「（訓練）比以前辛苦得多，教練所有訓練要求都要達到，縱然辛苦，但捱得過就有好成績，有時是『非人』的訓練，如今一切付出都是值得的。」除了教練，三子同時都要多謝自己，「我們三人花更多時間一同訓練，逐個動作拆解、分析再修正，才有今時今日的成績。」呂靖楠道。

楊周敏教練被問及港隊今日表現時，穿上西裝的他盛讚麾下表現出眾，近3年的努力終有回報，同時創下港隊的歷史，未來要繼績延續今天的佳績，他更指開心得要流下眼淚。訪問結束後，港隊三子以韓文向楊周敏道謝，四人相擁，楊周敏終於忍不住淚水，隨即背住眾多的鏡頭默默抹去淚水，連他在旁的妻子同樣落淚。

楊周敏教練與港隊三子相擁後，再忍不住淚水。（蘇煒然攝）

楊周敏教練與妻子一同感動落淚。（蘇煒然攝）

港隊的努力換來一面世錦賽銅牌外，更大有可能在體院精英項目升級，由「B級」升上「A級」，同時意味跆拳道港隊每天往不同體育館訓練的情況，在未來即將結束，有望享用體院固定場地及設施。

港隊男團在世錦賽首度摘銅。（蘇煒然攝）

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