荃灣港安醫院治療室檢查燈墜落 擊中在場兩名醫護人員
撰文：倪清江
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衞生署今晚（24日）公布，荃灣港安醫院一名醫生昨晚（23日）在急診服務的一間治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向時，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，無需留院治療；事發時在治療室內的病人並沒有受傷。院方已於同日晚上停用涉事的治療室。
衞生署已發出特別警示，通知各持份者如有使用Draeger Hong Kong Limited供應的同一型號檢查燈（即Polaris® 50），應盡快聯絡供應商跟進。
衞生署表示，事發後荃灣港安醫院已於同日晚上停用涉事的治療室，同時要求供應商即時派員檢查院內所有同型號的檢查燈，確保安全穩妥；院方亦要求供應商檢查院內由同一供應商（Draeger Hong Kong Limited）提供不同型號的所有檢查燈。
衞生署已要求該院提交調查報告，將仔細評估調查結果及醫院採取的措施，再作適當跟進，以保障病人安全和避免同類事件。
署方表示，已聯絡該器械的本地供應商，了解事件的詳情。初步資料顯示，有關的醫療器械屬醫療器械行政管理制度的第I級一般醫療器械，會通知持份者今次事件，包括醫院管理局、所有私家醫院、持牌私營醫療機構及相關醫療專業團體，通知他們如有使用涉事器械，盡快聯絡本地供應商Draeger Hong Kong Limited跟進。
衞生署亦會在醫療器械科網站，上載特別警示，今日亦已書面要求Draeger Hong Kong Limited主動通知受影響的客戶及作出跟進。署方會繼續密切和涉事醫院和供應商保持緊密聯繫及跟進，以保障病人安全。
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