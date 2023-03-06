醫院跌手術燈跌石屎　醫管局設檢討委員會檢視儀器設施

醫院管理局今日（6日）宣布成立檢討委員會，檢視公立醫院醫療儀器及設施保養維修事宜，並訂出三大檢視範疇，包括檢視近期數宗涉及醫院保養維修事宜的應變及整體管理工作、檢視公立醫院向醫管局總辦事處報告有關事宜的程序及聯繫、以及檢視公立醫院發生有關事件後對內及對外的溝通工作。委員會將於三個月內向醫管局提交改善建議。



醫院管理局今日（6日）宣布成立檢討委員會，檢視公立醫院醫療儀器及設施保養維修事宜。（資料圖片）

醫管局宣布成立檢討委員會，檢視公立醫院醫療儀器及設施保養維修事宜，醫管局發言人指，會邀請不同專業界別的人士，包括醫管局大會成員、工程及傳訊專家加入委員會，協助醫管局改善醫院處理有關事宜的政策方向。

檢討委員會將就以下範疇進行檢視，並於三個月內向醫管局提交改善建議︰

．近期數宗涉及醫院保養維修事宜的應變及整體管理工作；

．全面檢視公立醫院向醫管局總辦事處報告有關事宜的程序及聯繫；及

．公立醫院發生有關事件後對內及對外的溝通工作。



醫管局已指示轄下各聯網及醫院於一個月內完成有關儀器及設施的初步檢查，並同時加強現行保養維修工作。發言人重申，醫管局一直積極及嚴肅跟進任何涉及醫院安全問題的事宜，並會加強監管承辦商的保養維修工作，確保醫院環境安全。

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