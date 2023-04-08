葵涌醫院跌假天花　承建商人員上月曾揭開檢查天花安全

葵涌醫院今晚（8日）公布，一個女成人精神科病房的走廊，昨晚（7日）有一塊約60厘米乘31厘米的假天花掉落，事件中沒有病人或職員受傷。院方稱早前委託定期合約承建商進行設施及結構安全檢查，根據紀錄，涉事病房有部份的假天花上月曾被該承建商揭開以檢查天花安全。



發言人表示，醫院職員昨晚已即時圍封附近範圍，並固定該假天花及檢查相鄰的部分以確保安全；醫院職員今早亦已檢查該病房其餘的假天花，確定沒有異常情況。事件不涉及樓宇結構安全問題。

院方稱早前委託定期合約承建商進行設施及結構安全檢查，根據紀錄，涉事病房有部份的假天花上月曾被該承建商揭開以檢查天花安全。院方已要求承建商進行檢查時必須遵從及執行所有有關程序，以確保檢查的範圍或地方之安全。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。