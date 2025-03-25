公立醫院收費費用減免｜收入資產限額放寬　同住無財政聯繫免審查

醫管局今日（25日）公布涉及公立醫院收費的公營醫療服務改革詳情，包括急症室明年元旦起收400元。對於費用減免機制，醫管局行政總裁高拔陞稱，將放寬收入及資產限額、有效期由12個月擴至18月及修訂家庭定義等，料受惠人數由現時約30萬增至約140萬。



醫管局行政總裁高拔陞稱，費用減免機制將放寬收入及資產限額、有效期會由12個月擴至18月及修訂家庭定義等。（盧詡銘攝）

醫管局今日（25日）公布公營醫療服務改革，包括放寬費用減免機制申請條件。高拔陞表示，未來入息限額會將改用家庭住戶入息中位數為基準，限額由中位數上限75%調高至100% ，一人入息限額調高至中位數150%；資產將跟隨公屋限額。

費用減免機制涵蓋範圍及期限亦將擴闊，例如有效期由現時的12個月擴至18個月、範圍將涵蓋至偶發性使用普通科門診的65歲以下人士。家庭定義方面，部份同住但沒有直接財政聯繫者未來將毋須納入資產審查。

醫管局今日（25日）公布涉及公立醫院收費的公營醫療服務改革詳情，包括急症室明年元旦起收400元。（資料圖片）

入息1.5萬元原超一人限額 改革後可獲豁免

高拔陞舉例，一名40歲無物業的清潔工，每月入息為1.5萬元， 資產28萬，現時減免機制得不到任何費用豁免。機制改善後，由於該名工人入息低於入息中位數150%，資產少於一人家庭資產限額，故可獲部分豁免。

高再舉例，一名3人家庭中42歲需長期洗腎病人，因病情無法全職工作，只能做兼職運輸，但因資產超過3人家庭限額，無法獲取豁免。機制改善後，由於該患者入息少於家庭中位數，故可獲全額資助。