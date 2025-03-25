青衣海悅花園兩物管職員涉吞管理費213萬 一人認罪將作控方證人
撰文：陳曉欣
出版：更新：
青衣海悅花園兩名外聘管理公司職員，涉嫌在收取及處理大廈管理費時，私吞業主立案法團約213萬元，法團至出票支付費用時發現餘款不足，才發現款項被竊。其中一名負責整理帳目的職員，今(25日)在區域法院承認盜竊罪，他並會轉作控方證人指證另一名被告。法官把認罪被告的求情及判刑押後至8月28日，而不認罪的被告將在6月9日進行審訊。
被告翁浚峰（27歲）及黃兆泉（32歲），均報稱無業，同被控盜竊罪。控罪指，二人約於2018年1月某日至9月某日，在香港串謀盜竊屬於海悅花園業主立案法團約213萬港元。翁今認罪還押候判，黃則擬不認罪，案件6月9日開審。
認罪被告負責收管理費
案情指，海悅花園業主立案法團自2015年9月起聘用威格斯物業管理及警衛服務有限公司。案發期間，黃兆泉和翁浚峰是助理物業主任，黃主要負責屋苑的工程項目，協助收取管理費及存入銀行；認罪的被告翁浚峰則負責管理法團帳目和收取管理費等。
應收管理費630萬銀行紀錄僅得417萬
案發時，屋苑每月收取管理費約70萬元，住所交來的支票和現金，會存放在管理處一個抽屜內，兩名被告各自保管一條鎖匙。二人協議，翁會就管理費記帳，黃會將支票和現金存入銀行。在2018年1月至9月，屋苑應收管理費為630萬元，惟銀行紀錄僅得417萬元。
法團出票未能兌現
2018年9月，法團發出支票支付清潔和保安費時，因戶口餘款不足而未能兌現，法團翌月開會查究事件而揭發款項被竊。調查顯示，翁的銀行帳戶在案發期間沒有不尋常的入帳紀錄。
兩被告通訊記錄曾討論金錢去向
據兩名被告同年8月的WhatsApp通訊顯示，黃曾對翁稱：「我就係唔想你去銀行」、「有咩事我一個人咩你去銀行下俾人知道」；翁曾說：「係11月收咗七十幾萬，入得三十幾萬，仲有四十幾萬去咗邊」，黃回應：「對」。黃曾稱：「如果俾人check數好大鑊」，翁說：「如果佢哋話要睇簿仔就X街」。
案件編號：DCCC 907/2023
青衣海悅花園管理處員工涉監守自盜 金額逾340萬元 已報警處理海悅花園340萬管理費被盜 管理公司拖延2個月仍未交代糊塗帳海悅花園被竊逾3百萬管理費案 管理公司指法團也有責 入稟索償青衣海悅花園失334萬管理費 兩前職員涉盜竊被控 將轉區院審海悅花園管理大混亂 揭管理公司從未向法團交銀行擔保彩明苑失款案｜法團入稟向管理公司及物管經理追討逾千萬元彩明苑法團半億失款案 48歲物管經理被控盜竊罪本月提堂太和邨涉嫌偷電單位欠交管理費逾3年 法團忍無可忍擬釘契