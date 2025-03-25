青衣海悅花園兩物管職員涉吞管理費213萬　一人認罪將作控方證人

青衣海悅花園兩名外聘管理公司職員，涉嫌在收取及處理大廈管理費時，私吞業主立案法團約213萬元，法團至出票支付費用時發現餘款不足，才發現款項被竊。其中一名負責整理帳目的職員，今(25日)在區域法院承認盜竊罪，他並會轉作控方證人指證另一名被告。法官把認罪被告的求情及判刑押後至8月28日，而不認罪的被告將在6月9日進行審訊。



被告翁浚峰（27歲）及黃兆泉（32歲），均報稱無業，同被控盜竊罪。控罪指，二人約於2018年1月某日至9月某日，在香港串謀盜竊屬於海悅花園業主立案法團約213萬港元。翁今認罪還押候判，黃則擬不認罪，案件6月9日開審。

被告翁浚峰在區域法院承認偷竊罪。(黃浩謙攝)

兩名被告受聘於管理公司，並曾於青衣海悅花園任物管工作。（資料圖片）

認罪被告負責收管理費

案情指，海悅花園業主立案法團自2015年9月起聘用威格斯物業管理及警衛服務有限公司。案發期間，黃兆泉和翁浚峰是助理物業主任，黃主要負責屋苑的工程項目，協助收取管理費及存入銀行；認罪的被告翁浚峰則負責管理法團帳目和收取管理費等。

應收管理費630萬銀行紀錄僅得417萬

案發時，屋苑每月收取管理費約70萬元，住所交來的支票和現金，會存放在管理處一個抽屜內，兩名被告各自保管一條鎖匙。二人協議，翁會就管理費記帳，黃會將支票和現金存入銀行。在2018年1月至9月，屋苑應收管理費為630萬元，惟銀行紀錄僅得417萬元。

法團出票未能兌現

2018年9月，法團發出支票支付清潔和保安費時，因戶口餘款不足而未能兌現，法團翌月開會查究事件而揭發款項被竊。調查顯示，翁的銀行帳戶在案發期間沒有不尋常的入帳紀錄。

兩被告通訊記錄曾討論金錢去向

據兩名被告同年8月的WhatsApp通訊顯示，黃曾對翁稱：「我就係唔想你去銀行」、「有咩事我一個人咩你去銀行下俾人知道」；翁曾說：「係11月收咗七十幾萬，入得三十幾萬，仲有四十幾萬去咗邊」，黃回應：「對」。黃曾稱：「如果俾人check數好大鑊」，翁說：「如果佢哋話要睇簿仔就X街」。

案件編號：DCCC 907/2023