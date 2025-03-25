公立醫院｜急症室收費$400受質疑　高拔陞三點反駁︰私家醫院更貴

【公立醫院/急症室收費/公立醫院收費/公營醫療/公立醫院輪候時間】醫務衞生局今日（25日）公布公營醫療服務收費改革的詳情，其中急症室收費將加價至400元，僅第一類及第二類，即危殆及危急病人獲豁免收費。

被問到為何與私家醫生收費相同，醫管局行政總裁高拔陞作出三點反駁。他強調，急症室全年24小時運作照顧最嚴重的病人，私家診所則醫治普通的傷風感冒，並不是比較的對象。他又指可互相比較的私家醫院急症室，收費也遠超400元。「我哋急症室係睇危重嘅急症，同大家一般心目中去私家診所，例如去屋企附近診所睇傷風咳，係兩回事嚟。」



為何收費超過一倍？高拔陞︰急症室24小時運作、私家診所只醫傷風感冒、私家急症室更貴

急症室收費將由現時的180元調整至400元，僅第一類及第二類，即危殆及危急病人可豁免收費。有記者問到為何收費加價超過一倍，與私家診所的水平相同，醫管局行政總裁高拔陞回應指，急症室需要集中照顧危急病人，期望調整收費後可減少非危急的病人前往急症室。

高拔陞強調，急症室全年24小時運作，需要照顧最嚴重的病人，例如大型車禍或其他不幸事件等，反觀私家診所只醫治普通的傷風感冒，因此兩者不應互相比較收費水平。他又指，私家醫院才是合適的比較對象，惟私家急症室的收費遠超400元。

我哋必須講清楚，我哋急症室係睇危重嘅急症，同大家一般心目中去私家診所，例如去屋企附近診所睇傷風咳，係兩回事嚟。 醫管局行政總裁高拔陞

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盧寵茂︰希望市民唔好將急症室當成普通科門診

醫衞局局長盧寵茂也駁斥記者說法，認為以舊收費計算加幅並不適當。他強調，今日公布的內容為收費改革，並非根據通脹水平作出調整。「如果你用一條數學計，你可以問我點解個收費調整係無限大，因為個分母係零。」

盧寵茂又指，過往的收費制度存在弱點，已不能精準資助有需要的市民，因此不可再持續，需要做到「能者共付、輕症共付」，以服務成本比率作計算。「急症室唔應該同普通門診比較，我希望市民唔好吓吓將急症室當成普通科門診。」