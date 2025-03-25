公立醫院專科門診加價　病人感壓力更關注輪候時間：等得嚟都惡化

【公立醫院/急症室收費/公立醫院收費/公營醫療/公立醫院輪候時間】醫務衞生局今日（25日）公布公營醫療服務收費改革，急症室新收費為400元，非緊急放射診斷及病理檢驗服務，由免費改為收費50元至500元不等。有市民認為專科門診一下子加至250元會「有少少壓力」，另有市民考慮轉看私家醫生。



+ 9

專科門診覆診加2倍至$250 骨科和胃科病人：有少少壓力

鄧小姐今日來專科覆診，她指自己有看骨科和胃科，認為專科門診一下子加至250元會「有少少壓力」，指以前80元很便宜。至於藥費，她認為加價後亦不算貴，「是旦去藥房執啲藥都百幾二百蚊」。

相比收費有病人更關注輪候時間：等得嚟我病情都惡化了

相比收費，她表示較關注輪候時間，指自己因胃病要照磁力共振，但等不及改去深圳的政府醫院照，「等咗一年幾，自己頂唔順，等得嚟我病情都惡化了」。日後磁力共振將收費500元，她認為可以接受，因服務本身就較貴，但如果仍要等超過半年，也會選擇去深圳尋求診斷。

陪太太看物理治療 日後或會轉看私家醫生：反正價錢差唔多

不願具名的男士今日陪太太看物理治療，他表示現時收費80元，若日後加至每次250元，「係貴咗啲」。他續道，如果比較價錢只相差幾十元，或會轉看私家醫生，「可能會偏向睇私家醫生，反正價錢差唔多，爭幾廿蚊」。至於急症室收費，他認為價錢昂貴，200至300元較合理，不過指加價後與私家相若，或有助減少濫用。

+ 7

盧小姐今日來探丈夫，他上月因突然無法走路呼叫救護車，看急症後轉到骨科病房。對於急症室收費加至400元，盧認為頗貴，亦擔心私營醫療機構都會加價，令支出負擔重，「其實加價我都同意，唔好一加加咁多」。

另外，她亦有看骨科，現時一年醫藥費大約180元。專科門診費將加至250元，她認為可以負擔。