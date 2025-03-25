公立醫院收費加價｜社協憂慮帶動私家醫生同加價　增基層病人負擔

政府今（25日）公布多項公營醫療收費改革，包括非危急和危殆病人的急症室收費調高至400元；非緊急放射診斷及病理檢驗服務，亦由免費改為收費50元至500元不等。關注病人權益的香港社區組織協會擔憂改革加重基層負擔，並指私營醫療服務有機會同時提高收費，促政府改善公營基層醫療服務



急症室新收費將由目前180元加價至400元。（夏家朗攝）

政府公布，除了危急和危殆病人，其餘急症室病人的醫療費用將增加至400元。社協擔憂私營醫療或會因此調高收費，令基層市民最終仍然選擇急症室服務，無法達到改革目標。社協建議政府改善基層醫療服務，如增加家庭醫學診所、社區護理服務等，分流急症室服務使用者。

社協社區組織幹事彭鴻昌昨日接受電台訪問時指，擔心私營醫療會同時加價。(資料圖片/盧翊銘攝）

此外，政府指為減少過度使用，非緊急放射診斷及病理檢驗服務將由免費改為收費50元至500元不等。社協指，相關檢驗是由醫生按病人需要作出的安排，如按項逐次收費，將增基層病人負擔。社協建議政府減免基層市民相關醫療開支，或認可由大灣區醫院發出的影像診斷報告，讓有經濟需要的市民可北上檢查，減少開支。

針對政府提出每人每年1萬元醫療開支的「封頂」機制，社協建議將中下夾心階層病人的「封頂」調至更低金額；社協並建議當局簡化申請醫療收費減免機制的行政程序，並向成功申請者發放最少一至兩年有效的證書，便利有困難的病人。