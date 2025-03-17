公營醫療收費檢討料本月公布　陸志聰：考慮持續性及不影私院收費

政府最快本月內交代公營醫療收費調整方案，醫務衞生局局長盧寵茂承認政府門診的檢查項目擬逐項收費，但急症室和醫院檢查不會逐項收費。有消息指急症室收費也擬變兩級制，危殆和危急免費，餘下約95%求診者則要繳付高於目前180元的費用。醫管局港島東聯網前總監陸志聰指，現時本港的公共醫療服務不少項目收費近乎全免，政府要考慮公共醫療系統的持續性，及不影響私立醫院收費。



醫管局港島東聯網前總監陸志聰（資料圖片）

盧寵茂日前表示，正考慮政府門診的檢查項目，例如電腦掃描、磁力共振等複雜的影像檢查，要市民按項目共付費用，急症室及住院病人接受有關服務則不會逐項收費。醫管局港島東聯網前總監陸志聰今日（17日）在港台節目中，贊成急症病例維持免費做影像檢查，以免延誤病情及診斷。

陸志聰解釋，醫生要作臨床決定，有時會建議病人做一些影像檢查，與收費無關；而病人或家屬，有時都會要求醫院替病人做一些檢查，醫生可能會按情況作安排。他說，由於這些檢查的輪候時間長，現時醫生會鼓勵有能力的市民到私營機構先做檢查，以便加快接受進一步治療的時間。

政府門診的檢查服務擬引入逐項收費安排（資料圖片／廖雁雄攝）

至於共付的概念，他認為，如果要病人共付，病人繳付費用的比例要透過仔細研究再決定。他解釋，現時到公營醫療機構做檢查基本上是免費，市民有沒有交這麼多稅項，令政府可以繼續用這個方法營運公共醫療呢？公帑又應資助哪些病人、甚麼類型服務要有較多資助，甚至全部資助等，牽涉公營醫療的營運成本。

他舉例，若日後由免費變成要付50元，有幾人會考慮？100元又如何呢？不過，他相信最終的收費水平不會太高，但不希望由於公營醫療服務收費改變後，影響私人市場的價格。

陸志聰強調，現時本港的公共醫療服務不少項目收費近乎全免，要評估可持續性時應以整體考慮，包括住院、藥物等，方能作深入討論。他又相信，如果將來公共醫療服務收費有封頂機制是好事，因為某些自費項目，對中產而言，也可以造成很大經濟壓力。