7人欖球2025｜星群的士推93折往返啟德體育園　即日可用　限坐6程

香港國際七人欖球賽將於3月28日至30日，移師至新落成的啟德主場館舉行。的士車隊「星群的士SynCab」今日（25日）公布，為便利市民及來自世界各地的欖球迷，由即日起至七欖賽事結束，在星群的士APP網約旗下指定系列的士，往返啟德體育園，輸入指定兌換碼即可獲得93折優惠，即扣減7%車費。



▼2024年4月5日 香港國際七人欖球賽首日情況▼



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星群的士已推出6座位純電動的士提高載客量

政府去年發出5支的士車隊牌照，該批的士車隊將於今年陸續投入服務，其中「的士大王」太子女鄭敏怡旗下的星群的士今日公布，上月已推出上汽大通「MAXUS MIFA T」豪華6座位純電動的士，除了提高載客量，也能夠減少碳排放。

早前「星群的士」公布斥資3億元發展車隊，其中購買豪華的士的開支已高達1.5億元。（資料圖片／夏家朗攝）

輸入「HKSEVENS7」兌換碼可扣減車費 每日限量200次

星群的士為了支持七欖舉行，方便市民及來自世界各地的欖球迷，特別推出折扣優惠。凡在七欖賽事期間，即3月28日至30日，只要在星群的士APP網約旗下新系列的士Prime，往返啟德體育園，輸入「HKSEVENS7」兌換碼， 即可獲得93折優惠，即扣減7%車費。

優惠條件︰所有往返啟德體育園的路程

活動日期︰七欖賽事期間（3月28日至30日）

每日換領上限︰每日限量200次、換完即止

用戶換領上限︰每位用戶最多用6次

