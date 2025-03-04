旅發局推「香港盛匯超級三月」　七欖壓軸登場　逾1500商戶派優惠

本港旅遊業正在復蘇，旅發局推出「香港盛匯超級三月」宣傳攻勢，其中香港國際七人欖球賽今年移師至新落成的啟德主場館，將於3月28日至30日壓軸舉行；而世界格蘭披治桌球大賽亦首次落戶香港，剛成為香港居民、世界排名第一的卓林普將會主場出戰；另外HKwalls街頭藝術節亦是今年首辦的活動。



在「超級三月」期間，旅發局與超過1,500間商戶合作，提供餐飲、購物及娛樂優惠，市民及旅客可在指定網站取得電子優惠券。同時旅發局並加強海外宣傳，例如邀請多名明星、KOL及藝術家等，在社交平台宣傳推廣。



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「香港盛匯超級三月」共有11個活動 七欖移動啟德主場館壓軸舉行

「香港盛匯超級三月」合共有11個活動，例如港人熟知的香港國際七人欖球賽將於3月28日至30日壓軸舉行，並由香港大球場移師至新落成的啟德主場館。另外港府近年積極推動賽馬旅遊，吸引海外高端旅客，本地一級賽事「香港打吡大賽」將於3月23日，在沙田馬場舉行。

至於世界格蘭披治桌球大賽為今年新舉行的國際盛事，由即日起至3月9日舉行。去年12月成為香港居民、目前世界排名第一的卓林普將會首次主場出戰，至於同樣剛成為香港居民的桌球天王奧蘇利雲，則在上周六（1日）公布因健康問題遺憾未能在香港復出。

另外「HKwalls街頭藝術節」也是今年新舉辦的盛事，將於3月22日至30日舉行。旅發局將邀請多名藝術家，在中環及上環的街頭塗鴉，而活動結束後也不會回復原狀，讓旅客路經街頭時可打卡留念。

超過1500間商戶及食肆3.4至4.15期間推優惠

旅發局與超過1,500間商戶合作，在今年3月4日至4月15日期間，提供餐飲、購物及娛樂優惠，包括啟德精選、藝文之選及潮買潮食，市民及旅客只要在旅發局網站登記成為用戶，再到指定專頁（按此）揀選心儀的優惠，並按「新增到我的錢包」，即可取得電子優惠券。

根據專頁顯示，若以啟德體育園精選為例，在指定肯德基購買鄉雞腿包餐或巴辣雞腿包餐，可享有優惠價43元；潮買潮食方面，在馬拉松購買其自家品牌正價服裝，可享有八折優惠。至於其他優惠包括湊湊火鍋、屈臣氏等商戶。

邀KOL在社交平台推廣盛事 包括內地歌手張遠

為了推廣「香港盛匯超級三月」，旅發局與40多名網絡紅人合作在社交平台宣傳，包括剛成為港人的「世一」桌球手卓林普、內地歌手張遠、泰國新晉火紅男星Noeul及Boss、英國欖球名宿Ryan Wilson等，亦有印尼畫家、菲律賓藝術家、台灣及南韓KOL等。

旅發局並加強海外宣傳，在外國的車站及地標設立宣傳廣告，以增加國際曝光度，包括英國倫敦的聖潘克拉斯站、澳洲悉尼環形碼頭等。旅發局亦與航空公司及旅行社合作，推出旅遊套票，例如有澳洲旅行社便推出香港七欖旅遊套票。

邀請明星及KOL拍攝短片介紹本港自然景點

此外，旅發局亦創作全新的宣傳片「咫尺自然的香港」，再以香港的東南西北為題，邀請明星及KOL拍攝四段短片，每段時長約3分鐘，介紹本港豐富的自然景點。而東南西北即分別對應東面的西貢、南面的蒲台島、西面的大嶼山，以及北面的紅花嶺。

為了進一步加強「穆斯林友好」形象，目前本港已有逾160間餐廳、53間酒店、5個景點及會展場地，已取得相關穆斯林認證。旅發局並前赴客源市場宣傳，製作全新培訓素材，加強業界對穆斯林文化的認知，例如打招呼、飲食規範、禱告風俗習慣等。