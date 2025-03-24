七欖2025｜閉幕禮放25米高煙火及8米火焰　南韓起亞虎啦啦隊助陣

香港國際七人欖球賽將於3月28日至30日，移師至新落成的啟德主場館舉行。旅發局今日（24日）公布，開幕禮將引入激光投影表演，搭配多變的閃爍效果與強勁的音樂節奏；閉幕禮則會打開天幕，看台上蓋28個發射點將發放25米高的十色煙火，配合球場上多支8米高的火焰巨柱助慶。另外，南韓冠軍級棒球啦啦隊「起亞虎啦啦隊」也被邀請來港打氣助陣。



憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」來港打氣助陣。（旅發局圖片）

開幕禮將引入激光投影表演 搭配多變閃爍效果

旅發局公布，今年七欖的開幕禮將引入激光投影表演，不僅融合標誌性的香港元素圖案，還會呈現經典的賽事場景，搭配多變的閃爍效果與強勁的音樂節奏，點燃全場氣氛。

閉幕式則會打開天幕的球場上空，看台上蓋將安裝28個發射點，以多角度發放25米高的十色煙火，配合球場上多支8米高的火焰巨柱助慶，為一連三日的賽事劃上完美句號。

南韓爆紅「起亞虎啦啦隊」賽事期間表演應援舞

旅發局邀請南韓冠軍級棒球啦啦隊，憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」來港打氣助陣，7名成員包括金韓拿、劉世彬、朴星垠、千素妍、李昭旻、尹世麗和高嘉彬。

她們會在賽事期間表演應援舞，並在啟德主場館及七欖球迷村進行快閃表演，以活力四射的舞蹈與現場觀眾互動。

旅發局推出啟德攻略地圖 方便旅客規劃出行

旅發局因應海外和內地旅客的特點，制定精準宣傳策略，例如針對澳洲及紐西蘭的欖球愛好者，透過社交媒體和在地旅行社推廣七欖套票，也在澳洲悉尼及英國倫敦主要地標和車站投放廣告，以提升國際曝光。

旅發局特別設立專頁，方便旅客規劃出行，包括「啟德及周邊地圖指南」、交通攻略、周邊美食、購物及玩樂打卡熱點等，並在社交平台為球迷規劃玩樂指南，並推出相關購物餐飲優惠，以擴大盛事效益。