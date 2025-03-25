聖保羅書院學生課室MMA 校方認上月及兩年前發生 已通報教育局
撰文：賴卓盈
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近日網上傳出兩段涉及男學生在課室内打鬥的片段，同時都標記發生地點為港島傳統名校聖保羅書院。聖保羅書院今（25日）向《香港01》證實，兩段影片都是涉及該校學生，並指兩宗事件分別發生於今年2月及兩年前，校方於事發後均已即時處理，包括向今年涉事的同學進行處分，亦已通報教育局，今日會再向家長發信交代事件。
近日在網上流傳兩段涉及有學生在課室內打鬥影片，矛頭都是指向聖保羅書院。從其中一段影片可見，兩名男學生在課室白板前打鬥，其間有疑似老師經過課室門口，但未有留意打鬥場面。至於另一段影片，同樣見到兩名學生在課室内打鬥，其中一人被打至倒地。
聖保羅書院發言人今日（25日）向《香港01》證實兩段影片都涉及該校學生，第一段影片、即在白板前打鬥的事件發生於今年2月，當時兩人因誤會而發生肢體衝突，訓導組在事發後已即時按程序對涉事學生處分。至於另一段影片發生於兩年前，訓導組當時亦有介入處理。
校方表示高度關注事件，並已將事件向教育局通報，今日會向學生家長發出家長信，再作交代。
至於校方有否就兩宗校內打鬥事件報警，聖保羅書院發言人則回應「沒有補充」。
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