聖保羅書院學生杭州離世　校董會函師生　批外界惡意討論讓人難過

聖保羅書院一名中五生上周於杭州交流團期間死亡，據了解，聖保羅書院校董會主席鄭卓生就事件向該校師生發信，提到事件後校方一直努力安慰及協助學生、教職員和社會大眾處理悲痛（grief）及喪親之痛（bereavement），又指學生安全一直是校方首要任務，校董會感謝和全力支持陪同學生參加杭州考察團的教師，指他們行程中表勤奮和盡責，亦相信縱然巨變，但人員都盡其所能確保學生安全，任何情況下都作出適當及負責任決定。

鄭卓生在信中批評部份媒體及社交媒體就事件作不準確（inaccurate）及惡意（malicious ）的報道和討論，指有關揣測和煽動讓人難過，不負責任言論為學生家長、學校相關人士帶來不安，呼籲大眾尊重死者家人的隱私和情緒。



據了解，聖保羅書院校董會主席鄭卓生就事件向該校師生發信，提到事件後校方一直努力安慰及協助學生、教職員和社會大眾處理悲痛（grief）及喪親之痛（bereavement）。（資料圖片）

蔡若蓮：尊重家屬意願不會披露個案內容

聖保羅書院上周六（1日）確認，一名中五生參加杭州交流團期間「不幸身故」，教育局局長蔡若蓮周五（7日）首次開腔回應，指相關調查告已告一段落，重申事件與交流活動及考察無關，為尊重死者家屬意願，不會披露個案內容。她表示，對這宗不幸事故感到非常難過，向家人致以深切慰問。

校方一直努力安慰及協助學生、教職員和社會大眾處理悲痛及喪親之痛

據悉，聖保羅書院校董會主席鄭卓生亦已就事件向該校師生致函，提到一名學生在杭州考察期間不幸離世後，校方一直努力安慰及協助學生、教職員和社會大眾處理悲痛（grief）及喪親之痛（bereavement），該校的輔導人員、教育心理學家、社工、教職員及教育局專家，在這極具挑戰性和困難時期，努力照顧學生和教職員需要。

校董會主席：相信任何情況下教職員都作出適當而負責任決定

信中提及，學生安全一直是校方首要任務，校董會感謝和全力支持陪同學生參加杭州考察團的教師，指他們在行程中表示勤奮和盡責。校董會相信，縱然出現巨變，但工作人員都盡其所能確保學生安全，並在任何情況下都作出適當而負責任的決定。

各種行程長期以來都是該校學生課程和課外學習不可或缺一部份

鄭卓生指無論在香港境內或境外，各種行程（trips）及短程旅行（excursions）長期以來都是學生課程和課外學習不可或缺一部份，而自1995年起，該校已是香港境外遊歷團先驅，有關活動均經過精心設計，並訂有明確學習目標，而籌辦及參與活動教職員均盡心盡力，履行照顧學生責任。

批評部份媒體和社交媒體不實及惡意的報道和討論

信中亦批評部份媒體和社交媒體就事件作不實及惡意的報道和討論，相關揣測和煽動讓人難過，指言論不負責任，為學生家長、學校相關人士帶來不安，亦造成困擾，呼籲大眾尊重其家人的隱私和情緒。