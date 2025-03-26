簡約公屋｜工程造價較撥款低約15%　合共節省約37億元

房屋局周二（25日）向立法會提交「簡約公屋」最新進展報告，該局兩次申請工程撥款合共247.5億元，局方表示，通過建築署的不斷審議及優化，「簡約公屋」的工程造價得以進一步下調，較財委會的撥款合共節省約37億元，即減少約15%。



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鋼材價格向下調整 減低建築構件成本

房屋局表示，第一批項目的合約回標價，較財委會批准的149.119億元，低約30億元或約 20%。主要原因包括建築署檢視了標書的評分準則，並鼓勵投標者提交創新而又具成本效益的設計方案，以進一步控制成本；同時建築署透過蒐集市場意向，讓承建商及「組裝合成」建築法供應鏈的供應商，能為建設「簡約公屋」做好充分準備；加上鋼材價格向下調整，使「組裝合成」建築構件的成本可以相對降低。

局方指，第二批項目的合約回標價，則較財委會批准的98.374億元，低約7億元或約7%），主要原因為鋼材價格持續向下調整，因此預計「組裝合成」建築構件的成本亦可再進一步降低。

總造價降至約210.5億元

根據全部13個項目的合約回標價，約30,000 個「簡約公屋」單位的總造價約210.5億元，較財委會的撥款合共節省約37億元，相等於247.5億元的約15%。

房屋署會抽查「簡約公屋」居民收入與資產

房屋局表示，為確保公共資源得以善用， 在正式批出入住「簡約公屋」的資格前，一如傳統公屋，需要申請人提交入息和資產申報以確認其申請資格，營運機構亦會進行資格審查，要求申請者提供入息和資產證明， 並申報和確認其家庭收入是否符合入住傳統公屋的限額。

局方指，即使已入住「簡約公屋」，房屋署仍會抽查住戶的收入與資產是否仍然符合入住傳統公屋的限額。如發現有違規或違法情況， 除保留法律追究權利外，亦會要求有關人士在指定限期內遷出「簡約公屋」， 並取消其申請傳統公屋的資格。

入住「簡約公屋」項目的人士， 最長可居住於有關單位直至獲編配傳統公屋， 或直至該項目的用地需交還作長遠發展，以較先者為準。若住戶按現行機制三次拒絕編配傳統公屋的機會， 則需要在60 天內搬離「簡約公屋」單位，該住戶亦不會再獲編配傳統公屋。