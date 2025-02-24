第二期簡約公屋接受申請　有市民寄人籬下等上樓6年：想有個希望

第二期簡約公屋於今日（24日）起接受合資格公屋輪候冊人士申請。今期涵蓋4項目，包括啟德世運道（第一期）、屯門青福里（即屯門第3A區）、觀塘順安道（由校舍改建）及上水彩園路（由校舍改建），共有約5,060個單位，料今年第四季起陸續入伙。有市民今早到灣仔簡約公屋專責小組辦事處遞交申請，她稱目前寄居親戚家已6年，一直在等「上樓」，認為簡約公屋的推出令她「有個希望咁囉」。



位於灣仔的簡約公屋專責小組辦事處。（洪戩昊攝）

第二期簡約公屋今（24日）起接受合資格公屋輪候冊人士申請，符合申請資格人士之前已收到由房屋局寄出的申請表，於今日至3月17日期間交回可獲優先處理。今期涵蓋啟德世運道（第一期）、屯門青福里（即屯門第3A區）、觀塘順安道（由校舍改建）及上水彩園路（由校舍改建），共有約5,060個單位，料今年第四季起陸續入伙。4項目中，預計啟德最受歡迎。曾於第一期申請遞交申請表的人士，則無需再次提交申請。

房屋局指，第二期「簡約公屋」4個項目的居住環境、配套設施和服務，均遠較劣質劏房等不適切居所優勝，而且租金僅為同區傳統公屋租金的約90％，還有搬遷津貼以及營運機構為住戶提供的各種服務和支援。4個屋苑中由校舍改建的觀塘順安道項目租金最高，每月最多3,270元；最低為屯門青福里（即屯門第3A區），每月低至約860元。

至於第一期的項目，房屋局指負責營運管理元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目的營運機構，正推展前期營運工作，包括宣傳、進行資格審核及準備安排入住等，預計攸壆路項目會率先在3月內開始分階段入伙，成功通過資格審核的申請者將陸續收到配房通知。

輪候公屋6年 簡約公屋給希望

有市民今早到灣仔簡約公屋專責小組辦事處遞交申請文件。申請第一期元朗攸壆路樓盤的洪小姐認為，那裏環境舒適、租金不高，加上有朋友住附近；但她期望其交通配套可再改善。現時居於親戚家中的她輪候公屋已有6年，認為簡約公屋的推出令她「有個希望咁囉」。

洪小姐帶同信封到現場交文件，才發現原來不需要信封。（洪戩昊攝）

林先生則申請了第一期的牛頭角彩興路樓盤，原因是「冇選擇」：「其他樓盤只有新界和大嶼山。牛頭角是九龍中心，我的兒子上學也不是太遠。」他現時住在位於紅磡的一個小單位，但月租也要6,500元。被問及是否對現時的居住環境十分不滿，他苦笑道：「都滿意啦，但太小了。」

林先生申請了第一期的牛頭角彩興路樓盤。（洪戩昊攝）

「簡約公屋」第二期申請的詳情如下：

（一）優先申請資格：輪候傳統公屋3年或以上，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。符合資格的人士會陸續收到由房屋局寄出的申請表。



（二）申請日期：在2月24日至3月17日期間交回填妥的申請表可獲優先處理；房屋局在3月18日後仍會繼續接受申請。



（三）遞交方法：有意的申請者可把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；

或於辦公時間內（星期一至星期五上午9時至下午6時，星期六、日及公眾假期除外）放入位於下列地點的文件投遞箱：

1. 九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站

2. 香港灣仔告士打道五號稅務大樓八樓八○一室「簡約公屋」專責小組辦事處



另外，如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，亦可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。

第二期申請項目的資料如下：

（一）啟德世運道（第一期）：提供約2,970個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），鄰近港鐵啟德站，附近亦設多條專營巴士及小巴線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約1,310元至2,990元。



（二）屯門青福里（即屯門第3A區）：提供約1,850個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），位於輕鐵青松站旁，附近亦設多條專營巴士、港鐵巴士及小巴線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約860元至1,990元。



（三）觀塘順安道（由校舍改建）：提供約130個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），步行約五分鐘即可到達順天巴士總站，站內設有多條專營巴士及小巴線往返港鐵彩虹站及港九不同地區，預計每月租金約1,360元至3,270元。



（四）上水彩園路（由校舍改建）：提供約110個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），鄰近港鐵上水站，步行約十至十二分鐘即可到達不同巴士／小巴總站及新運路上水轉車站，站內設有多條專營巴士及小巴線往返粉嶺及港九不同地區，預計每月租金約1,020元至2,320元。

