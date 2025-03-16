簡約公屋｜元朗攸壆路項目由草地到建屋一年　本月28日起入伙

【簡約公屋】元朗攸壆路的簡約公屋項目將於本月28日開始派鎖匙，分批讓成功申請的居民入伙。房屋局局長何永賢今日（16日）發布新影片，指該項目一年前收地時，地盤是一片野草，事隔一年已火速可以讓居民遷入，她對工程團隊表示感謝。而當局邀請了部份即將入住該項目單位的家庭，到現場進行壁畫創作，其後更一起參觀單位，有小孩看完未來住處時表示：「我哋好鍾意呢度。」



元朗攸壆路的簡約公屋項目由草地到建成單位可供入住，僅花一年時間。（房屋局影片截圖）

工程團隊一年內建成簡約公屋

何永賢在影片中表示，元朗攸壆路的簡約公屋地盤，於一年前收地時是一片野草，「一年時間啫，好多謝工程團隊，已經將成個工程做好」，又她工程團隊的目標很一致，就是讓居民儘快脫離惡劣居住環境。

何永賢和居民交流時，發現不少人現時住在月租6,000元至近1.3萬元的單位。搬到攸壆路後，月租只是約880元至約1,630元。有家長向她表示，省下來的金錢可以為子女提供更好教育，也有人說會用作添置家具，也有人會好好儲蓄，並可以開始計劃將來買居屋之用。

何永賢也有參與壁畫創作。（房屋局影片截圖）

屋民畫壁畫美化居住環境

何永賢與居民一起在導師指導下，在公共空間的兩幅大牆畫上自己喜愛的食物。將來每日回到攸壆，都會看到自己的作品，增加歸屬感。眾人其後進入單位參觀。不少人都有備而來，拿出卷尺量度空間，構思未來如何布置家居。

有居民拿出卷尺量度空間，構思未來如何布置家居。（房屋局影片截圖）

有過渡性房屋居民成功儲首期買居屋

何永賢又引述營運機構之一的東華三院指，他們的過渡性房屋項目裏已經有居民因為省下不少租金開支，存下一筆首期，最近已成功直接搬上居屋。她表示，希望這些成功例子可以鼓勵大衆，不論現時起點如何，只要有決心為自己走出改變的一步、好好規劃人生，向上流動的台階必定會越走越高。