簡約公屋｜第二期今起接受申請　截至下午6時共收850份表格

第二期簡約公屋今（24日）起接受合資格人士申請，房屋局長何永賢表示，截至今日下午6時，當局共收到850份申請表，反應踴躍。至於第一期，房屋局指至今共收到14,300宗申請。當中未獲編配單位的申請者，將會連同第二期優先處理階段所收到的申請一併處理。



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何永賢指，今日一早就有市民到樂富房屋委員會客務中心的房屋局簡約公屋資訊站遞交申請表，截至中午已有近200人拿着籌向職員進行查詢及提交申請表格，截至今午6點，當局共收到850份申請，反應踴躍。

她又提醒公眾，如想提升獲編配機會，可留意簡約公屋計分制度，例如若只選擇新界項目，可獲加30分，同時選擇新界與市區及擴展市區項目，則可獲加15分，只選擇市區則沒有加分。她指，在3月17日或之前交回的申請表，可獲優先處理，呼籲收到申請信的市民把握機會。

房屋局指，第一期簡約公屋至今收到14300宗申請，當中未獲編配單位的申請者，將會連同第二期優先處理階段所收到的申請一併處理。當局指，第一期的攸壆路項目，將於今年三月開始分階段入伙；至於同期的彩興路項目，亦將會為申請者進行資格審核。

當局指，兩個項目配套及服務十分完備，有巴士和小巴等公共交通服務，相信能為有迫切住屋需要的申請者提供切實的援助。

第二期申請涵蓋四個項目：

1.啟德世運道（第一期）；

2.屯門青福里（即屯門第3A區）；

3.觀塘順安道（由校舍改建）；及

4.上水彩園路（由校舍改建），

