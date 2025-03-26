多元共融藝術巡禮啟動　孫玉菡：向國際展示本港推動成績

勞工及福利局周二（25日）在西九文化區戲曲中心茶館劇場舉辦「多元共融藝術巡禮」暨「多元才能．共融職場嘉許計劃」啟動禮，為殘疾人士提供展示藝術才華的平台，並透過嘉許計劃促進他們發展多元才能，推動各界支持共融職場。



勞福局局長孫玉菡致辭時稱，香港正值「盛匯超級三月」，有欖球、Art Basel Hong Kong及Art Central等活動，另一盛事正是這項多元活動。他表示，香港在多元藝術方面下了不少工夫，希望藉這巡禮向社會及國際展示本港推廣多元共融方面的成績。

孫玉菡表示，殘疾人士在不同領域擁有優秀能力，希望巡禮能令社會各界更關注殘疾人士的才能，同時鼓勵企業提供更多就業機會，做到共融職場。他亦呼籲各界踴躍參與「愛心僱主」獎章設計比賽。

至4月5日舉行展覽及工作坊等活動

「多元共融藝術巡禮」由勞福局聯同香港展能藝術會策劃，並與香港心理衞生會、多個政府部門、社福及其他機構合作，即日起至4月5日舉行藝術展覽、共融音樂會、舞台劇、藝墟、共融藝術工作坊等一系列藝術共融活動，詳情可瀏覽香港展能藝術會網頁。