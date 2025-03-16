《夬兒行》傷健共融特別劇場體驗　啟發性尋找自我之旅｜何故專欄

《夬兒行》由殘疾人士的生活出發，一次很有趣的劇場體驗，也是一段很有啟發性的尋找自我之旅，更是一場很有創意和意義的傷健共融演出。



《夬兒行》是2025年香港藝術節「無限亮」節目之一，由國際知名舞蹈家兼殘疾領袖克萊兒・康寧漢（Claire Cunningham）編舞及主演，這是康寧漢於柏林舞蹈與編舞中心（HZT Berlin）愛因斯坦教授基金「編舞、舞蹈與殘障藝術」的創作項目之一，2024年11月舉行世界首演，於香港藝術節作亞洲首演。



《夬兒行》演出（香港藝術節「無限亮」）

《夬兒行》中文劇名裡的「夬兒」（Crip），是部分殘疾人士所擁抱的政治文化身份認同，康寧漢自14歲起跟拐杖為伴，她的創作靈感基於拐杖的多重運用，摒棄傳統舞蹈技巧以探索自身，深究殘疾人士的經歷，並涉及知識、價值、聯繫與相互依存的社會定義。《夬兒行》從「夬兒」立場探討殘疾人士的定向概念，包括在大自然環境和日常生活中對時間與空間規模的感知、移動身體時所需要的氣力等，重點是「夬兒」為何「行」？怎樣「行」？「行」到哪裡？

《夬兒行》演出（香港藝術節「無限亮」）

《夬兒行》的英文劇名「Songs of the Wayfarer」，是康寧漢從奧地利作曲家馬勒（Gustav Mahler）的名曲《旅人之歌》中攝取靈感。康寧漢藉著使用或誤用拐杖來延伸舞動身體，將以獨有的舞步對「出行」作出大膽的詮釋，並且回顧年輕時的古典聲樂訓練，更會以登山和極地探險作比較，打破固有殘疾框架，即使像康寧漢這些拐杖用家以「四條腿」來探索世界及大自然，其實也跟一般的「徒步旅行者」（Wayfarer）沒有分別。

《夬兒行》演出（香港藝術節「無限亮」）

《夬兒行》是在西九文化區自由空間大盒內進行的「自在劇場」（Relaxed Theatre）演出，設有中英文通達字幕、粵語及英語口述影像、粵語報讀字幕、香港手語傳譯及語音場刊。現場所見，觀眾席的前排有很多坐輪椅的觀眾，亦有不少聽障人士在場，某程度上，本劇可算是共有兩位表演者，除了康寧漢，手語傳譯員也是亮點之一，她的手語很優雅，就像是另一種舞蹈。

《夬兒行》演出（香港藝術節「無限亮」）

《夬兒行》為了讓演出者和觀眾「共融」，一同踏上未知的旅程，表演區和觀眾席的佈置別具心思。表演區盡用了舞台的位置，從觀眾席望向廣寬的舞台，右邊有一座由十多枝拐杖堆砌而成，高兩層的三角錐體，這座「拐杖山」代表了康寧漢即將要「出行」的「山脈」，表演區後方近牆的中間偏右位置，垂掛了一幅白色直長布條，用以投放字幕及影像，地上則有另一條白布，除了代表山上的河流，以及山上地形的變化，也在表演中偶然化為康寧漢的長裙。表演區的左邊有不同類型的座位，可以讓不同的傷健人士，近距離觀看康寧漢的演出。最獨特的是，觀眾席上預先空出一些座位，作為康寧漢登上的路徑。

《夬兒行》演出（香港藝術節「無限亮」）

《夬兒行》的重點除了拐杖，還有呼應英文劇名，康寧漢邊走邊唱的悅耳歌聲，活像是在山谷中的回音，音色清脆空靈，足以洗滌心靈。《夬兒行》的字幕很有詩意，字體排列亦很有美感，內容不限於康寧漢唱詠的歌詞，更嘗試傳達出不同資訊，不同觀眾應該會有不同共鳴。而且，字幕不只投放在白布上，更會投射在地上，豐富了視覺效果，也照顧了不同位置的觀眾。

《夬兒行》演出（香港藝術節「無限亮」）

《夬兒行》是一場讓我們發揮想像力的演出，在表演中段，地面上出現了山脈的橫切圖，代表康寧漢已登上某個高度。到了「晚上」，康寧漢突然爬睡在「拐杖山」裡，拐杖由康寧漢「額外的腿」變成了帳篷，更成為了她在大自然中的庇護，「變通」是本劇的另一主題。

《夬兒行》演出（香港藝術節「無限亮」）

《夬兒行》節目長約90分鐘，不設中場休息，但康寧漢在過程中「休息」了兩次。第一次是大約演出到40分鐘時，康寧漢坐下來一邊喝水，一邊欣賞（從表演區的最遠處望向觀眾席）美麗的風景，她鼓勵現場觀眾也一起喝水，就在她「休息」的數分鐘裡，真的有觀眾拿出水瓶。康寧漢第二次「休息」，正是大家最期待的，當她在拐杖輔助下，努力從座位間的「角落和縫隙」（nooks and crannies）中登上觀眾席，寫意地一邊吃着蘇格蘭傳統食物，一邊欣賞另一角度的美麗風景（從觀眾席上方望向表演區），然後分享其家人與音樂的淵源，並且跟觀眾一起探討人生，讓我們明白有很多時候「我們到達的地方，並非我們的目的地」，也許，終點並非重點，重要的是過程。

《夬兒行》有別於一般的舞蹈表演，這是讓我們可以好好「休息」的過程，從而反思尋找自我的合適方法，然後重新出發的身心靈治癒旅程。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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