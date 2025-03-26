運輸工13年前冒警向男生索款4.8萬　去年再落網　官斥令人髮指

運輸工人13年前在天水圍冒認警察，截查一名16歲中學男生，又插贓嫁禍指男生藏毒，並沒收其手機，又虛構事件向男生索掩口費、安家費及談判費等約4.8萬元，男生害怕不斷向同學借錢，有同學的母親拒借而揭發事件。運輸工被捕後棄保潛逃逾十年，去年終再落網。他今（26日）在區域法院承認9項欺詐罪及1項盜竊罪，暫委法官陳永豪嚴詞斥責被告的犯案手法令人討厭和卑劣，令人髮指，押後至明天判刑。



被告梁偉傑（59歲，運輸工人）承認9項欺詐罪及1項盜竊罪，案發於2012年至2013年，涉及詐騙47950元及盜竊一部價值2000元的手機。

被告梁偉傑潛逃11年再被捕，在區域法院認罪。(黃浩謙攝)

被告藉搜身把白色粉末放入事主袋

案情指，當年16歲的男事主在天水圍一個商場買食物時，被告突然拍他膊頭自稱警察，快速地出示一張疑似委任證後收回，接著要求搜身。被告搜查事主的袋時，將一包裝有白色粉末的透明膠袋放入事主的袋內，事主否認，哭稱毒品不是他的。被告稱可以幫事主，收了事主800元保管毒品，並索取了事主的個人資料和學校地址。

翌日到校門守候事主

翌日，被告到事主學校門外守候，訛稱鑑證科人員可能會檢驗指模，又指警方拘捕了另一幫人，有人指證事主，向事主索取250元及取去其手機。其後，被告指警方已開檔案調查事主，他有同袍可幫事主銷案，但要事主支付2000元。事主擔心有事，向同學借錢交給被告。

巧立名目多番向事主索款

被告其後虛稱之前幫忙過事主銷案的同袍遭廉政公署拘捕入獄，向事主索取掩口費和安家費，事主問同學借錢後付給被告。被告又稱，同袍在獄中被黑社會打傷，有黑社會會找事主，要求事主再付逾3萬元「談判費」。由於有同學的母親拒絕應兒子要求借錢給事主，最終揭發本案。

被捕反指事主欠他金錢

被告在2013年4月被捕，他在錄影會面否認犯案，反指事主搶走他裝有11萬元人民幣的袋，當場被擒，事主答應分期還款給他，最終沒有還錢。被告同年9月棄保潛逃，至去年才再次被捕，警誡下稱：「冇嘢講。」

官斥被告行為令人髮指

暫委法官陳永豪指，案情非常嚴重，令人髮指。被告曾到學校守候事主，又虛構黑社會和廉署的角色，事主被騙可反映被告當時態度有多強硬，嚴詞斥責被告的犯案手法令人討厭和卑劣，押後至明日判刑。

案件編號：DCCC 726/2024