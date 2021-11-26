港鐵職員認冒警索裸體片　包括叫55歲女子穿制服脫衣　並要扭腰

港鐵男職員利用公司內部系統，取得多名曾向港鐵留下個人資料的女子的聯絡方法，然後冒充警員作出騷擾行為，包括向一名55歲的港鐵的前女僱員自稱警員，要對方呈上穿著制服的脫衣片，並指示需要作扭腰動作。他以同樣手法，向兩名年僅15及16歲的少女索裸體片，最終被捕。被告今(26日)在區域法院承認冒警及勒索等罪，並稱他工作期間受到女同事欺壓，情緒不穩，對性亦感好奇而犯案。法官把判刑押後至12月17日，以候被告的精神及心理報告。



被告能查閱不同事件的報告

被告方雄舜（36歲，港鐵車務表現主任）承認作出有違公德行為、刑事恐嚇、假冒公職人員、企圖欺詐，及促使16歲以下兒童製作色情物品共11罪，他被指在2020年6至11月干犯有關罪行。

案情指，被告案發時為港鐵車務表現主任，他能夠透過公司的內部系統，查閱不同的事件的報告。

向事主X發滋擾訊息及色情片段

女事主X(26歲)是一名港鐵服務主任，她在2020年3月當值時被非禮曾報警。X後來收到被告的騷擾短訊，稱X年輕漂亮，想抓她的胸部及想摸濕她，又曾傳送色情影片給X，稱他應該捉X來陪他，亦說單是想像便令他下體變硬，後來再要求X拍脫去制服的影片，而若X照辦，便不會騷擾她及其家人。X最後報警，並封鎖被告的號碼，但被告仍不心息，並以其他號碼再向X發傳騷擾短訊，包括稱想將下體插入她的陰道。

要求55歲事主Y傳上制服脫衣片

被告更透過公司的系統，獲得另4名事主的資料，然後冒充警員，向對方要求不雅影片。其中女事主Y已年屆55歲，她是港鐵車站助理，因涉盜竊乘客失物而被解僱，被告聯絡Y時自稱是中區探員，要求Y向他傳送裸體影片，又要求對方要在影片中穿著制服，並慢慢扭腰脫衣，並稱這便可以透過「警誡」方式處理其案。

自稱有事主Z如廁片求裸體片

另一名女事主Z(39歲)，是一名港鐵服務主任，她因在洗手間內發現隱藏鏡頭而報警，不久後卻收到被告的短訊，被告聲稱手持Z的如廁片段，要求她傳裸體片。

叫兩名少女事主拍裸體片

其餘兩名事主，分別是15歲的B，及16歲的C，兩人均曾與警方接觸。其中B因懷疑被偷拍裙底而報案，C則涉在車站便利店盜竊而被捕，被告遂冒充警員聯絡二人，並要二人拍裸體照。C事後報警，並按警方要求約被告見面，被告答應與C見面及性交，他現身時遭埋伏的警員拘捕。

警方後來在被告的手機中，發現兩段偷拍女性裙底的片段。各名事主均沒有按被告要求傳送過任何他要求的片段。

曾用女同事資料申請貸款

除此以外，被告又曾用38歲女同事A的個人資料，向財務公司申請60萬貸款，並將貸款申請表傳予女同事，聲稱他會花光款項，提醒A記得還錢。但被告並未有完成貸款申請，A亦無損失。被告聲稱，他與A關係不好，因此想「整蠱」她。

求情稱長期受女同事欺壓

辯方求情指，被告在工作上長期受到女同事的欺壓，因為不成熟及社交技巧不足，愚蠢地以為這樣做可以施以制裁，加上對性好奇而犯案。不過，辯方承認案件嚴重，被告亦不能將工作上的不愉快，作為他對別人造成傷害的藉口。

案件編號：DCCC552/2021