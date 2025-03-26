七欖球員麥季聰與兩警兄曾三人出戰　掌華人球員定位：一定要食腦

Hong Kong Sevens香港國際七人欖球賽本周五（28日）開波，一連三日在啟德體育園主場館舉行。港隊球員麥季聰原來自小受兩名警員兄長薰陶，小學時已與欖球結緣，三兄弟更曾在2017年代表西貢隊參與全港運動會決賽，是他們最難忘的聯手戰。



麥季聰說，幸得哥哥引導，領略到欖球不只講求碰撞，作為港隊裡較少數的華人，找到自己的定位，「一定要『食腦』，講求走位、速度和轉數快！」



麥季聰的大哥麥季東（右）和二哥麥季軒。（《警聲》）

三兄弟首次搭飛機就是到東南亞參加欖球賽

警方最新一期《警聲》以麥氏三兄弟為封面人物，香港男子七人欖球隊隊員麥季聰原來自幼與兩兄長一同學習欖球，由大哥麥季東帶領認識。他笑說：「我們首次搭飛機，就是一起到東南亞參賽！」

麥季聰作為球隊裡少數的華人，他所找到的定位，都是從兩個哥哥身上學習到，「小時候以為欖球只講碰撞，幸得兩位哥哥引導，身型較小的華人要在洋人堆中找到定位，「一定要『食腦』，講求走位、速度和轉數快！」

三兄弟多次共同上陣，以高度的默契沉着應戰。圖示三弟麥季聰作賽（左三）。（《警聲》）

三兄弟2017年聯手賽 麥季聰一戰成名 獲賞識加入港隊跟操

大哥麥季東現駐守黃大仙警區反黑組，二哥麥季軒則駐守柴灣分區雜項調查隊。二人也曾入選香港欖球隊轄下隊伍，獲得與外隊對壘的寶貴經驗，而麥季聰當時則在港隊U20青年軍受訓。三人亦曾一起作賽，最難忘的一次是2017年代表西貢隊參與全港運動會決賽。

在賽事末段，他們落後對手一次「達陣」，兩兄長在重重包圍下，將球傳到已突破對方防線的麥季聰手上，成功「達陣」扳平，最後大哥再射入附加罰球，反敗為勝。麥季聰一戰成名，獲賞識加入港隊跟操，翌年簽約成為全職港將。

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兩警兄為中場傳球 冷靜果敢助警務工作

麥季東和麥季軒未能在運動員生涯上再進一步，卻將欖球場上鍛鍊的堅毅精神，轉移到警務工作。二哥麥季軒說，兩人在球場上都是負責中場傳球，「習慣在對手重重包圍和截擊下，有效傳球給前鋒得分，因而學會在沉重壓力下，冷靜和果敢地協助團隊完成任務。」

現時兩人仍有參與欖球運動，主要是代表警隊或紀律部隊聯隊，出戰本地及海外比賽。