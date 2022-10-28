香港七欖｜由七欖賽觀眾到終為港披甲　麥季聰盼鞏固華人地位

麥季聰也曾是香港國際七人欖球賽（七欖）的座上客，「細個幻想過打七欖，但大了覺得應該冇咩機會，點知一直打打下現在終於有機會。」

他的第一屆七欖，將與主力華將姚錦成在其生涯最後一屆並肩作戰，更添意義。



26歲的麥季聰在上周結束的亞洲系列賽泰國站，首次為港披甲出戰七人賽事，突出表現更首度獲選入七欖大軍，將在香港大球場亮相。

他坦言感到緊張和興奮，畢竟難得能在主場出戰國際賽事。以往也曾入場觀戰的他，沒想過真的能從大球場通道走出球場，「細個幻想過打七欖，但大了覺得應該冇咩機會，點知一直繼續打，入到港隊練波，現在終於有機會，感覺是幾特別。」機會，總是悄悄降落在努力的人身上。

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麥季聰在4年全職訓練後，上周在亞洲系列賽首為港披甲，更在賽事中得分。（葉詩敏攝）

澳洲、新西蘭、薩摩亞，香港隊同組3支球隊實力強頑，麥季聰的「地標戰」充滿考驗，他坦言：「當然對手一定是世界強隊，如果有機會落場對到，希望盡量表現好自己，不期望自己會有好突出表現，但希望能發揮到水準。」

七欖隊積極為香港七欖賽備戰。（葉詩敏攝）

13年前接觸欖球，麥季聰是7人和15人欖球U20代表，就讀副學士時曾停練一年，2017年末在港隊跟操，2018年轉任全職運動員。全職訓練4年後，終獲機會為港隊上陣，「這4年是漫長同辛苦，但係值得。主場那麼多觀眾，見證你跑出球場那刻，辛苦4年是值得的。」

除了主力姚錦成和李卡度之外，香港七欖賽陣容中多了一張華人臉孔，麥季聰希望今後獲更多機會出賽，「令自己進步、汲取經驗，愈打愈好，鞏固到華人在香港隊中地位。」

麥季聰（右）的第一屆七欖賽，亦是領軍人物姚錦成的最後一屆。（葉詩敏攝）

麥季聰的第一屆，亦是姚錦成明年退役前的最後一屆七欖，對麥來說別具意義，「當然希望成哥會繼續打，如果真的決定了都沒辦法。對我來說都幾特別，起碼成哥最後一屆的時候，我可以令自己進步到，入選港隊打到自己第一屆。」

麥季聰（前排右2）即將迎來生涯首個七欖賽，表示希望能鞏固華人在港隊中地位。（葉詩敏攝）

姚錦成的最後探戈與麥季聰的生涯新章，蘊藏香港七欖隊華將的傳承。爭取明年杭州亞運代表席位，是麥季聰目前最大目標。對於作為陣中少數華將可會有壓力，他坦言：「雖然我是入選的3個華人之一，但隊中都有其他華人，不只我一個人努力，有其他人一起努力。」他續笑道：「我覺得壓力應該在未入嚟嘅華人度。」

香港男子七人欖球代表隊名單：

禾獲特（隊長）、拜恩、高凡迪爾、丹馬克、杜靴迪*、李卡度、麥堅力、麥堅尼韋斯*、麥季聰*、虎拿東尼、薩耶斯*、韋兆新、姚錦成



*杜靴迪、麥堅尼韋斯、麥季聰及薩耶斯4人首次出戰香港七欖賽。



香港國際七人欖球賽賽事資料：

日期：2022年11月4至6日

地點：香港大球場

電視直播：HOY TV（77）、有線高清體育台（601）及有線體育台（661）直播