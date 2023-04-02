七人欖球賽2023︱港隊再奪銀盾冠軍　麥季聰主場首達陣後談接班

香港隊今午（2日）香港國際七人欖球賽中以19：10挫肯亞「開齋」後，傍晚再取第二勝。名次賽中港隊惡鬥加拿大，決心不減，一路領先下以17：7擊敗加拿大，繼2010年後再取得銀盾冠軍。



港隊繼2010年後再奪銀盾冠軍。（夏家朗攝）

姚錦成受傷缺陣，麥季聰是港隊今場隊中唯一華將，更達陣得分。由首次從香港大球場球員通道衝出草地會「驚到瀨屎」，到今屆完成生涯首個主場達陣，麥季聰這四個月經歷了什麼？

麥季聰今場達陣先開紀錄。（夏家朗攝）

今屆七欖港隊以2勝4負、銀盾冠軍完賽，最後一戰對加拿大打出精彩一戰。陣中唯一華將麥季聰開賽分半鐘即接應靴貝特傳球達陣，完成首個主場達陣。隨後靴貝特達陣得分，韋兆新射入附加罰球，港隊上半場領先12：0。下半場丹馬克一夫當關擺脫三位防守者突破成功，港隊以17：7力克加拿大，取得銀盾。

麥季聰為今場唯一華將。（夏家朗攝）

麥季聰由首戰到生涯首個主場達陣

麥季聰成為港隊陣中唯一華將，笑言沒有壓力，只想做到一件事：接球，衝向南看台方向的達陣線，「成哥打不了，今屆又未入球，我想幫成哥達陣。」如願以償，收獲歡呼聲、掌聲後，一心想要再試一次。身旁的姚錦成笑住認同：「我當年的處子作都是這個心態！」

四個月前，訪問麥季聰時他吐出一句：「行出來真的嚇到瀨屎！」曾是七人和十五人欖球U20代表，當時首次以「大港隊」身份走入大球場，現場球迷的叫囂和歡呼，讓他震撼得無法自拔。

今天再戰七欖，他有不一樣的感受，「心平靜好多，我可以專注在比賽上。」兩屆之間的日子，麥季聰如常訓練，也出戰婆羅洲七人賽：「對我來說是一個很好的備戰，因為（當時）陣中好像只有我一個會再戰香港七欖，好彩有這個比賽，我可以有更多game time，不然我未必有入球。」

麥季聰說，「賽前我知姚錦成未能上陣，一心想為他得分。」（張倩儀攝）

姚錦成接班人？

由首戰七欖開始，麥季聰一直被冠以「姚錦成接班人」稱號，他一直婉拒這名號，「我覺得未做到。」

阿聰接住數出防守未夠、把握力等等，「雖然我剛才打wing（翼鋒）入球，但做wing就是要得分，我做到要做事。」但提到接班二字，他又馬上強調自己未夠好。這非沒有信心的表現，在他口中，聽出這個「未做到」只是一個進程。「我好多方面都未做到成哥做的事，首先要做好球場內的事。」

姚錦成也認為麥季聰有能力接班。（夏家朗攝）

接班前要做的事

阿聰憶述小時候，他也是看華將打港隊，才會激勵到有今天的他：「如果沒有成哥、Cado（李卡度），全隊都是洋將面孔，我會覺得自己未必會想堅持打下去。」在他眼中，華將是一個鼓勵小將的重要角色，也是歸屬感的代表，有一天也希望自己可以做到。

但現在，事實上真的未及得上對方，「首先，我要穩定有好表現，做好球場內的事，才可以有穩定出場時間。」他笑言，如果教練不選他入陣，一切場外宏大的目標都會成空：「所以，下一個是Cado，可能再下一個才是我，或者更多上力的華將。」