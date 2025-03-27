流感疫苗接種207萬劑創新高　50校拒外展隊　衞署來年將重點溝通

衞生防護中心宣布，從去年9月到今年3月，共透過各項疫苗計劃為市民接種約207萬疫苗，是歷史新高。衞生防護中心早前公布未完成外展計劃的學校名單，目前僅餘下50間學校未完成。中心指來年會重點跟這些學校溝通，希望所有學校均可參加。



衞生防護中心宣布，從去年9月到今年3月，共透過各項疫苗計劃為市民接種約207萬疫苗，是歷史新高。（黃浩謙攝）

衞生防護中心今宣布，冬季流感季節結束，嚴重及死亡個案均比疫情前的2018年低，相信與市民疫苗接種率提高有關。中心指，截至本月23日，各項疫苗計劃共向市民接種約207萬劑疫苗，比上一個流感季增約22.6萬，是歷史新高。其中話6個月至18歲以下群組接種率達62.1%，65歲或以上長者接種率達51.3%。不過50至64歲群組仍然偏低，只有25.3%。

徐樂堅指，希望所有學校都能參與外展計劃。（黃浩謙攝）

衞生防護中心總監徐樂堅認為，該年齡群組雖屬風險群組，但市民或因防範心較低而未接種疫苗。惟他留意到，當有知名人士因流感離世，該群組的疫苗接種率都會急速上升。他指，中心之後會加強對該年齡層的教育，並透過基層醫療的私家醫生，呼籲他們接種疫苗。

衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康重申，公布學校是讓家長知道有關資訊，以便自行帶子女接種疫苗。（黃浩謙攝）

衞生防護中心年初公布「拒絕安排」流感疫苗學校外展計劃的學校名單，目前全港超過97%學校均已完成計劃，只有約50間學校未完成。衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康重申，公布學校是讓家長知道有關資訊，以便自行帶子女接種疫苗。

至於日後會否繼續此做法，徐樂堅指中心正準備來年的疫苗接種計劃，會重點與未完成計劃的50間學校討論，並與教育局溝通，期望所有學校均可參與，中心亦會盡量向學校提供協助。