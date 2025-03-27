內地交流團．諾如病毒｜衞生署指5宗與遊學團相關　兩宗涉人傳人

多間中學早前舉辦內地交流團後，有師生爆發急性腸胃炎，港人最愛旅遊目的地日本亦爆發諾如病毒個案。香港衞生防護中心今日（27日）指，過去3月香港共有135宗感染諾如病毒個案，5宗與學校內地遊學團相關，其中2宗是人傳人個案。中心呼籲學校在舉辦交流團時，選擇商譽及衛生良好的餐廳。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅3月27日指過去3月香港共有135宗感染諾如病毒個案，5宗與學校內地遊學團相關。（黃浩謙攝）

位於青衣的保良局羅傑承（一九八三）中學逾百名師生上周四（20日）出發參加肇慶三日交流團，部份師生期間出現嘔吐及發燒等病徵，疑爆腸胃炎。衞生署周日（23日）表示，該團20名學生及一名教師上周五（21日）至周六（22日）陸續出現與諾如病毒感染吻合的病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒，其中18人曾在當地求醫，其中八人對諾如病毒呈陽性反應。

過去3月香港共錄135宗諾如病毒個案

衞生防護中心總監徐樂堅今日指，過去3月香港共有135宗感染諾如病毒個案，5宗與學校內地遊學團相關，其中2宗是人傳人個案。中心呼籲學校在舉辦交流團時，選擇商譽及衛生良好的餐廳。

徐樂堅：相信夏季不會爆發

徐樂堅指，諾如病毒可透過受污染食物及水感染，或人傳人。他指，該病毒二次感染的機會十分高，如有患者在密封地方嘔吐，附近人士容易受感染。他舉例「巴士嘔吐，可以成個巴士好多人都受感染。」至於夏季會否再爆發諾如病毒，他指該病毒主要活躍於冬季，相信夏季不會爆發。

食物安全中心指生長在受污染水域的蠔，體內可能存在病原體，包括諾如病毒、甲型肝炎病毒、副溶血性弧菌和創傷弧菌。（資料圖片）

諾如病毒｜病徵

．症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部份患者一般會自行痊癒，症狀通常在1－3天內有所改善。

諾如病毒｜傳播途徑

．食用或飲用受病毒污染的食物或水

．接觸患者的嘔吐物或糞便

．接觸受污染的物品

．經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播



教育局成立專責小組早前跟進多間中學內地交流團爆發急性腸胃炎。

諾如病毒．消毒被嘔吐物／溢出糞便污染地方指引

．在清理過程中，應安排其他人士遠離受污染的地方

．在整個消毒的過程中，應戴上手套及外科口罩

．如果嘔吐和腹瀉發生的附近範圍內有未覆蓋好的食物，應棄掉所有食物

．小心清除受污染床單及衣服上的大型污穢物，接著浸在1比49 稀釋家用漂白水（把 1 份含 5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 49 份清水混和）30分鐘，然後徹底清洗。若未能即時清洗，便應把它們放置在密封的袋內，並盡快清洗

．用即棄抹布由外至內抹去嘔吐物或溢出的糞便，再用1比49稀釋家用漂白水（把 1 份含5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 49 份清水混和）清洗受污染的地方表面及附近的地方（例如消毒從嘔吐物或糞便溢出邊緣起兩米內的範圍），尤其是經常接觸的地方例如門柄、扶手等。待 15 － 30分鐘以徹底消滅病毒，然後用水清洗並抹乾

．切勿以拖把清理嘔吐物

．事後必須徹底洗手



教育局早前要求各個承辦機構須採取一切措施 保障學生安全

教育局局長蔡若蓮本月13日表示，教育局非常重視有同學在參加內地交流團出現腸胃炎徵狀的事件，除即時密切跟進外，再召開特別會議，跟各個承辦機構代表會面，整體檢視所有學生外地交流活動安排。教育局亦已成立學生內地考察專責小組，直接與各內地部門單位保持密切溝通聯繫，適時優化交流考察活動安排。