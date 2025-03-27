冬季流感季節結束　嚴重個案較疫前跌兩成　料流感季7、8月重臨

衞生防護中心今日（27日）宣佈為期11周的冬季流感季節結束，主要流行甲型H1病毒，共錄得498宗嚴重個案，較新冠疫情前的2018年跌近兩成，其中330人死亡。兒童嚴重個案佔10宗，較2018年大跌6成。中心表示近期新冠病毒活躍度回升，7、8月亦很大機會出現夏季流感季節，呼籲市民保持個人衛生。



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330人死於流感 兒童零死亡個案

衞生防護中心宣佈2024/25流感季節結束，主要流行病毒甲型H1病毒。今個流感季共有488宗成人嚴重個案，其中330人死亡，近8成有慢性病。對比同樣以甲流為主的2018/19年冬季流感季，成人嚴重個案和死亡個案分別減少113宗和26宗，兒童嚴重個案亦從24宗減至10宗。中心表示2024/25年度為市民接種約207萬劑疫苗，為歷史新高，相信疫苗接種率提高令嚴重個案減少。

新冠活躍度提升 料有夏季流感季

中心表示近期新冠病毒活躍度提升，呼籲市民接種新冠疫苗，又估計今年大機會出現夏季流感季節，香港過去10年共有5次，每次長達6至18星期。

醫管局：急症室流感季輪候時間顯著下降

醫管局表示，去年12月21日至今年3月9日推出服務高峰期特別措施，包括加強人手和病床、推出急症室特別退款安排等。急症室平均輪候時間較往年顯著下降，其中第三類別「緊急」病人輪候時間由2023/24季度的29分鐘降至24分鐘，第四及第五類別則由193分鐘降至144分鐘。

至於急症室特別退款安排，即未就診的病人於掛號後24小時內可退回登記費，共6635人申請，佔求診病人約1.5%，當中逾98%為次緊急和非緊急病人。醫管局總行政經理李立業相信安排有助紓緩急症室壓力，對恒常化持正面態度。