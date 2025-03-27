中環大班樓、「永」同躋亞洲50最佳餐廳三甲 香港7間上榜店一覽
撰文：歐陽德浩
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「亞洲50最佳餐廳」2025頒獎典禮周二（25日）在韓國首爾舉行，香港有7間餐廳上榜，兩間躋身三甲，分別是第二名的中環「大班樓」及第三名的中環「永」。個人獎項方面，「永」的主廚暨創辦人鄭永麒獲「Inedit Damm 廚師之選獎」。
亞洲50最佳餐廳｜香港多一間上榜
2025年度「亞洲50最佳餐廳」本周二於首爾舉行的頒獎典禮上揭盅，本港共有7間餐廳躋身榜單，相比去年再多一間餐廳上榜。其中位於中環的「大班樓」以及上環的「永」，分別位列第二及第三名，兩者排名同樣較去年上升，僅次於來自曼谷的餐廳「Gaggan」。
亞洲50最佳餐廳｜香港餐廳排名
．第2名/大班樓
．第3名/永
．第18名/Caprice
．第21名/Neighborhood
．第24名/Mono
．第32名/Estro
．第41名/Ando
另外有6間餐廳排列在51名至100名
「永」主廚暨創辦人鄭永麒獲「Inedit Damm 廚師之選獎」
「永」主廚暨創辦人鄭永麒，更榮獲由業界票選的「Inedit Damm 廚師之選獎」。他對獲獎感到自豪，認為是團隊莫大的榮譽，又指有幸為香港的餐飲文化作出貢獻，「這份肯定將進一步激勵我們探索全新的美食境界。」
此外，去年中公布的2024年度「亞洲50最佳酒吧」，來自香港的「Bar Leone」成為史上首家首次入選立即榮登榜首的酒吧，另外有8間酒吧也上榜。
旅發局︰啟德郵輪碼頭10.8首度主辦「世界50最佳酒吧」頒獎典禮
旅發局表示，本港餐廳及酒吧勇奪佳績，確立香港作為餐飲勝地的顯赫地位。局方又預告啟德郵輪碼頭將於10月8日首度主辦2025年度「世界50最佳酒吧」頒獎典禮，相信可進一步提升本港在全球餐飲業的超然地位。
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