北上｜3.31起7歲或以上港永久居民可用e-道過關　身高至少需1.1米

港人北上及外遊注意，入境事務處今日（27日）公布，為進一步提升管制站的通關效率，將於3月31日（下周一）起，調整持有智能身份證的香港永久性居民使用e-道服務的合資格年齡，由現時的11歲下調至7歲，但注意身高需達1.1米或以上。



e-道能提升出入境檢查效率和增加整體旅客流量。（資料圖片/盧翊銘攝）

入境處表示，處方一直善用科技，採取不同措施以優化服務水平及提升各管制站旅客處理能力，而在3月31日起，7歲至10歲及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的香港特別行政區護照，毋須預先登記便可在各管制站使用e-道服務，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。

處方指，有關智能身份證持有人使用e-道服務的詳情，可瀏覽入境處網頁。如有查詢，亦可致電查詢熱線2824 6111、傳真至2877 7711或電郵至enquiry@immd.gov.hk。