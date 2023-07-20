入境處e-道服務周五起擴至非本地生、外傭及外勞　出入境7秒完成

入境處宣布周五（21日）起，將擴展e-道服務至所有年滿11歲的非本地學生、外籍家庭傭工及輸入勞工，該處指，現時各出入境管制站設有逾700條e-道，當中約600條為「非觸式e-道」，該處相信優化措施可進一步提升有關居民出入境效率，辦理出入境手續時間將由約15秒縮減至7秒。



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入境處明日起擴展e-道服務至外籍家庭傭工、非本地學生及輸入勞工，入境處指，年滿11歲持有智能身份證的上述類別香港居民，只需使用有生物特徵認證技術的智能電話，免費下載入境處「非觸式e-道」流動應用程式進行登記，便可使用「非觸式e-道」服務。

「非觸式e-道」登記步驟一覽

1. 下載「智方便」平台進行身份認證，填寫個人資料。



2. 下載「非觸式e-道」流動應用程式揀選以「智方便」繼續，進行登記（11至17歲人士須經父母或監護人同意）。



3. 保存「非觸式e-道」加密二維碼（可離線操作）。



▼「非觸式e-道」入境步驟一覽▼



四步使用「非觸式e-道」入境

1. 使用「非觸式e-道」流動應用程式，啟動加密二維碼。



2. 在「非觸式e-道」上的用手機對準二維碼閱讀器。



3. 進入e-道後，於第二道閘門前望向鏡頭，以「容貌識別」核實身份。



4. 完成出入境手續，並離開e-道。



各出入境口岸設逾600條非觸式e-道 新安排料42萬人受惠

入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺預計，新服務受惠人士，包括外傭、非本地學生和外勞可高達約42萬。目前各出入境口岸設超過600條「非觸式e-道」，辦理出入境時間將由約15秒縮減至7秒。他又指，新措施能為市民帶來更方便、更快捷的出入境服務，助市民歡度假期：「新措施亦喺出入境高峰期時，可以有效咁提升我哋各個口岸嘅通關效率」。

柯重鈺稱，今年上半年整體香港居民出入境人次為5700萬，當中有4000萬人次使用e-道自助辦理出入境手續，使用率達七成，而「非觸式e-道」使用人數佔當中的30%。截至7月中，已有超過260萬名香港居民登記使用「非觸式e-道」。