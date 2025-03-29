新紮師兄｜27歲爸爸冀改變社會對警隊看法：女兒好自豪爸爸做警察

香港警察學院今日（29日）舉行結業會操。其中一名27歲的畢業警員陳榮熙，育有快將3歲的女兒，雖然陪伴她成長的時間少了，但他指經常聽太太說，「女兒好自豪咁同老師，甚至家長、同學仔講爸爸做警察」，他感到欣慰，因為改變社會對警隊的印象，正正是他加入警隊的志向。



陳本科畢業於中大工商管理系，曾任職銀行客戶服務主任，他形容以前的工作沉悶，是「手板眼見功夫」，但警員能接觸的個案很多樣性，並且要自己找方法處理，「警察除咗可以幫助其他人，工作所得到的滿足感，在其他工種很難搵到」。



27歲警員陳榮熙有一個即將3歲的女兒，「女兒好自豪咁同老師，甚至家長、同學仔講爸爸做警察。」（黃浩謙攝）

原任職銀行客戶服務主任 感做重複工作沉悶

27歲的陳榮熙今日（29日）出席警察學院畢業典禮，他獲薜富盃、銀笛及學業成績優異證書。本科主修工商管理的他，曾任職銀行客戶服務主任，形容當時的工作是「手板眼見功夫」，每日做着重複的程序感到沉悶，而他覺得警察工作能接觸不同個案，並且要自己找方法處理、尋找答案。

警察工作所得到的滿足感，在其他工種很難搵到。 警員陳榮熙

陳榮熙希望改變社會對警隊的看法，「我哋要做好自己先，因為人哋眼中，我唔係代表個人，而係代表香港警察。」（黃浩謙攝）

一年前投考見習督察未成功 決由考警員做起

陳榮熙表示，約一年前曾投考見習督察，最後面試遴選中落選了，但沒有就此放棄，決定從警員開始學起。正式成為一名警員後，他最希望是改變年青人對警隊的負面印象。他說，曾經見到網上評論，有家長告誡子女不要做警察，而身為父親的他，卻希望改變社會的看法。

希望做好自己，將良好價值觀話畀新一代聽。 警員陳榮熙

女兒會跟老師同學說爸爸是一名警察

他續道，學警期間陪伴女兒的時間減少，但經常聽太太說，女兒與老師、家長、同學講述爸爸是一名警察，感到欣慰。至於將來如何改變社會對警隊的看法，他說最重要是做好自己本分，市民見到好的表現，就會更加信任。

我哋要做好自己先，因為人哋眼中，我唔係代表個人，而係代表香港警察。自己嘅行為點樣，會直接影響警隊。 警員陳榮熙

香港警察學院今日（29日）舉行結業會操，警務處處長蕭澤頤出席，是任內最後一次。