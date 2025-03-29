見習督察李夢婷：冀做「安心守護者」　留學回港服務自己生長土地

24歲的李夢婷，經歷7年的留學生涯之後，回港投考成為一名督察。李自小就喜愛軍警文化，在美國高中畢業後，更決定入讀當地最古老的傳統軍校Norwich University，修讀刑事與司法專業。



李夢婷希望成為一個「安心守護者」，源於留學時在德國一個小鎮，深夜獨自在火車站月台，遭受當地人魯莽對待，「發覺人處於不安全狀態下，真係好慌張，嗰一下非常之希望有人可以幫到你。我就同自己講，希望將來大個，我嘅出現係可以令大家安心嘅守護者角色。」



24歲的李夢婷，經歷7年的留學生涯之後，回港投考成為一名督察。（黃浩謙攝）

李夢婷自幼性格外向，喜愛軍警文化，中學接觸多項運動，包括中國武術、籃球、騎馬和槍械射擊等，雖然這些活動未必是「典型」女生喜歡的，但她卻沒有受制於這些想法。李說，自己成長於傳統家庭，父母管教嚴格，直至16歲到美國留學，才開始建立自主權，選擇自己的升學職業路向。高中畢業後，她更決定到美國最古老的私立軍校Norwich University唸書。

留學期間，她有次深夜獨自一人，在德國小鎮的一個火車站月台，身旁空無一人，突然有人魯莽對待她，令她十分不安，「發覺人處於不安全狀態下，真係好慌張，嗰一下非常之希望有人可以幫到你」。自此，她萌生守護他人的想法，「我就同自己講，希望將來大個，我嘅出現係可以令大家安心嘅守護者角色。」

李夢婷說：「留學之前，就決定一定要返嚟香港，服務返自己生長嘅土地。」（黃浩謙攝）

美國軍校畢業後，李再到新加坡國立大學升學，修讀法證科學碩士課程。前後一共留學七年，為何仍回港當警？她認為，軍警只可以服務自己的國家，「呢個係一個歸屬感同自豪感，所以出去留學之前，就決定一定要返嚟香港，服務返自己生長嘅土地」。

她期望，自己的留學經驗有助日後在警隊對內對外的交流，並有志從事刑事工作。做到自小夢想的職業，她希望自己是一個有承擔、可倚靠的警察，對「新時代女性」帶來更多啟發。

香港警察學院今日（29日）舉行結業會操，警務處處長蕭澤頤出席，是任內最後一次。今屆畢業學員分別有29名見習督察及158名學警。