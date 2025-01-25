新紮師姐｜廣州來港視警察為理想職業　取三粒星即投考　獲銀笛奬

警察學院今日（25日）舉行結業會操，新一批37名見習督察及195名警員將投入警務工作。其中有新移民去年初成為香港永久居民後隨即投考，經過27周訓練，成為「薛富盃」及「銀笛獎」得獎人，她承諾會做個好警察，做到警隊宗旨「忠誠勇毅，心繫社會，服務市民」。

有曾投考失敗的打工仔，七年後捲土重來，並贏得「銀笛奬」，指2019年反修例事件是他離開工作再次投考警隊的其中一個原因，稱「如果大家都認為有啲嘢要改變，點解唔自己積極參與呢樣嘢、去改變呢樣嘢？」



主修與文化藝術相關科目

榮獲今期警察學院「薛富盃」及「銀笛獎」的女學警王彩洋（Kara），2018年從廣州轉學到香港讀大學，又讀過碩士，主修與文化藝術相關，完成學業後曾在報社擔當美術設計師，負責報紙及刊物設計三年。隨著紙媒日漸式微，決定轉行，「尋找更有前景的工作」。

對警察印象來自影視作品 認為香港警察有正義感 是專業及智慧代表

王彩洋表示，對警察的印象來自於很多影視作品，認為香港警察是一個「好有型同好有正義感」、有專業及智慧的代表，加上在香港讀大學期間，警隊曾到大學招募，她當時了解到警隊有優厚的薪酬福利，加上有多元化發展，因此一直視警察為理想職業，但礙於當時未成為香港永久居民，因此未能投考警察。

榮獲今期警察學院薛富盃及銀笛獎的女學警王彩洋（Kara），去年1月取得香港永久居民身份後，便立即投考警察。（林遠航攝）

警校27周訓練是充滿汗水和淚水成長歷程

去年1月，王彩洋取得香港永久居民身份後，便立即投考警察。她形容，在警校27周的訓練是充滿汗水和淚水的成長歷程，初時曾對嚴格的作息和紀律要求感到不適應，甚至懷疑自己能否完成訓練。

但她指，磨練過程中她學懂了自強、自律、自信，又認為是這些特質讓她成為得獎人。她舉例指，警校的訓練要求不分男女，但作為女生天生力量比男生弱，因此她亦曾遇到阻礙，例如在槍械訓練中，她起初連環機亦無法拉動，但最終憑着加強鍛鍊指力，在考試中取得不錯的成績。

學警銀笛奬得主王彩洋承諾做到警隊宗旨 忠誠勇毅、心繫社會

被問到會否擔心被質疑是「為份糧」加入警隊，她稱薪酬福利其實只是考慮工作的眾多因素之一，強調很有心當警察，指她用心完成警校的訓練、取得優異的成績，就是想證明給其他人看，她真的很渴望想做好警察這份工作。她又指，對能夠加入警隊感到光榮，「我承諾會做一個好警察，忠誠勇毅，心繫社會，服務市民。」

至於她以往較多從事文職，在警隊可以有何貢獻？她指，警隊是多元化平台，「好多能人異士都可以喺呢到發揮所長」，認為自己的經歷不會浪費，舉例指警方現時有很多的宣傳工作，與她過往的工作經驗相關，有稱藝術可以作為個人興趣，「所以我都冇經過太大嘅思想衝突」。

銀笛得獎人、學警李梓峰在內地讀完大學畢業後，曾投考警察但失敗，之後在智能產品公司工作七年，30歲之時辭去安穩的工作，再次投考警隊。（林遠航攝）

曾在智能產品公司工作 李梓峰聽到長者遭詐騙失去畢生積蓄感憤怒

另一名銀笛得獎人、學警李梓峰（阿峰），在內地大學畢業後，回港曾投考警察但失敗，之後在智能產品公司工作七年，30歲之時辭去安穩的工作，再次投考警隊。阿峰指，再次投考警察的原因，與現時電騙案猖獗有關，稱聽過有老人家因遭遇詐騙而失去畢生積蓄、最終自盡，令他對騙徒惡行深感憤怒，希望運用自身工作經驗阻止騙案發生。

另一個原因是2019年反修例事件，阿峰當時在任職公司的旺角門市工作，曾親眼目當時發生的事，印象深刻，又稱當時曾想「企出嚟」，但因並非警察身分而作罷。直至去年他再次見到警隊的招聘，認為「社會需要警察，我覺得我係時候企出嚟」，因此再次投考。

對於或許有身邊人質疑他加入警隊，他認為「如果大家都認為有啲嘢要改變，點解唔自己積極參與呢樣嘢、去改變呢樣嘢，而唔係可能淨係聽朋友講、聽其他人講，做出啲破壞社會安寧嘅事件」。

曾投考未果 年過30也終能加入警隊 李梓峰：唔好介意失敗過

阿峰期望憑自己過了30歲再次投考警察成功的經歷，勉勵與他有一樣經歷的人，「唔好介意自己年齡係咪真係太過大，亦都唔好介意自己曾經失敗過，只要你想嘅，你企出嚟你嘗試去做……可能出嚟嘅效果，會超乎自己嘅想像」。

至於「施禮榮盾」及「榮譽警棍」得獎人、見習督察林永森（Sam），大學時已參加輔警計劃，畢業後曾投考督察未能成功，最終以警員身份加入警隊，經歷七年警員生涯終於成功投考督察。

林認為，七年的警員生涯令他改善了溝通技巧、學懂冷靜應對各種緊急情況、在壓力下快速分析和整理信息，令他為見投考見習督察做好充分準備，有志畢業後會繼續為警隊作出貢獻，服務社會。